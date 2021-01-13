https://ria.ru/20210113/tramp-1592900194.html
Нью-Йорк прекращает сотрудничество с компанией Трампа
Нью-Йорк прекращает сотрудничество с компанией Трампа
Власти Нью-Йорка расторгают три соглашения о сотрудничестве с The Trump Organization, так как считают, что президент США Дональд Трамп занимался... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-13T17:17
2021-01-13T17:17
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 13 янв – РИА Новости. Власти Нью-Йорка расторгают три соглашения о сотрудничестве с The Trump Organization, так как считают, что президент США Дональд Трамп занимался подстрекательством к мятежу, говорится в сообщении пресс-службы нью-йоркского мэра."Мэр Билл де Блазио сегодня объявил, что город Нью-Йорк предпринимает шаги для расторжения трех соглашений The Trump Organization с городом после кровавого мятежа в Капитолии США на прошлой неделе", - сказано в сообщении.Отмечается, что власти города уведомят организацию о том, что Нью-Йорк начнет процесс отмены своих соглашений на эксплуатацию карусели в Центральном парке, двух популярных катков и поля для гольфа Ferry Point."Президент спровоцировал мятеж против правительства Соединенных Штатов, в результате которого было убито пять человек, и пригрозил сорвать конституционную передачу власти", - сказал де Блазио.СМИ сообщили, что эти аттракционы приносили компании Трампа 17 миллионов долларов в год.Как сообщает пресс-служба мэра, карусель в настоящее время закрыта, и решение о прекращении ее действия вступит в силу через 25 дней после того, как уведомление города будет доставлено компании. Соглашение об использовании катков Wollman и Lasker истечет через 30 дней после передачи письменного уведомления. Процесс закрытия поля для гольфа Ferry Point, как ожидается, займет несколько месяцев.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210113/tramp-1592818336.html
https://ria.ru/20210112/amerika-1592625742.html
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 13 янв – РИА Новости.
Власти Нью-Йорка
расторгают три соглашения о сотрудничестве с The Trump Organization, так как считают, что президент США Дональд Трамп
занимался подстрекательством к мятежу, говорится в сообщении пресс-службы нью-йоркского мэра.
"Мэр Билл де Блазио сегодня объявил, что город Нью-Йорк предпринимает шаги для расторжения трех соглашений The Trump Organization с городом после кровавого мятежа в Капитолии США на прошлой неделе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что власти города уведомят организацию о том, что Нью-Йорк начнет процесс отмены своих соглашений на эксплуатацию карусели в Центральном парке, двух популярных катков и поля для гольфа Ferry Point.
"Президент спровоцировал мятеж против правительства Соединенных Штатов, в результате которого было убито пять человек, и пригрозил сорвать конституционную передачу власти", - сказал де Блазио.
"Нью-Йорк не будет ассоциироваться с этими непростительными действиями ни в какой форме, и мы немедленно предпринимаем шаги, чтобы расторгнуть все контракты с The Trump Organization", - добавил он.
СМИ сообщили, что эти аттракционы приносили компании Трампа 17 миллионов долларов в год.
Как сообщает пресс-служба мэра, карусель в настоящее время закрыта, и решение о прекращении ее действия вступит в силу через 25 дней после того, как уведомление города будет доставлено компании. Соглашение об использовании катков Wollman и Lasker истечет через 30 дней после передачи письменного уведомления. Процесс закрытия поля для гольфа Ferry Point, как ожидается, займет несколько месяцев.
Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена
на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.