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https://ria.ru/20210113/tramp-1592850776.html
В Еврокомиссии осудили блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
В Еврокомиссии осудили блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что способность корпораций, владеющих социальными сетями, на основании неясных критериев "заставить РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:58
2021-01-13T12:58
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
еврокомиссия
сша
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что способность корпораций, владеющих социальными сетями, на основании неясных критериев "заставить замолчать" президента США может угрожать свободе слова.Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети. Трамп во вторник заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова.По ее словам, необходимы "более жесткие меры регулирования". Йоурова отметила, что недавно представленные в ЕС законопроекты для регулирования деятельности технологических платформ Digital Services Act и Digital Markets Act "повысят подотчетность онлайн-платформ и уточнят правила удаления незаконного контента", однако потребуется время, чтобы новые нормы начали работать, а "действовать нужно сейчас".
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дональд трамп, еврокомиссия, сша, в мире

В Еврокомиссии осудили блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

12:58 13.01.2021
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что способность корпораций, владеющих социальными сетями, на основании неясных критериев "заставить замолчать" президента США может угрожать свободе слова.
Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети. Трамп во вторник заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова.

"Хотя я и считаю, что безответственное подстрекательство к насилию со стороны Трампа заслуживало ответных действий, ясно, что мы не можем продолжать в том же духе... Тот факт, что они (технологические компании – ред.) могут заставить действующего президента США замолчать на основании неясных критериев и без надзора, может быть опасным для свободы слова", - заявила Йоурова изданию Politico.

По ее словам, необходимы "более жесткие меры регулирования". Йоурова отметила, что недавно представленные в ЕС законопроекты для регулирования деятельности технологических платформ Digital Services Act и Digital Markets Act "повысят подотчетность онлайн-платформ и уточнят правила удаления незаконного контента", однако потребуется время, чтобы новые нормы начали работать, а "действовать нужно сейчас".
Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеДональд ТрампЕврокомиссияСШАВ мире
 
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