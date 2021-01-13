https://ria.ru/20210113/tramp-1592850776.html

В Еврокомиссии осудили блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

В Еврокомиссии осудили блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что способность корпораций, владеющих социальными сетями, на основании неясных критериев "заставить РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:58

2021-01-13T12:58

2021-01-13T12:58

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

еврокомиссия

сша

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что способность корпораций, владеющих социальными сетями, на основании неясных критериев "заставить замолчать" президента США может угрожать свободе слова.Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети. Трамп во вторник заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова.По ее словам, необходимы "более жесткие меры регулирования". Йоурова отметила, что недавно представленные в ЕС законопроекты для регулирования деятельности технологических платформ Digital Services Act и Digital Markets Act "повысят подотчетность онлайн-платформ и уточнят правила удаления незаконного контента", однако потребуется время, чтобы новые нормы начали работать, а "действовать нужно сейчас".

https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html

сша

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дональд трамп, еврокомиссия, сша, в мире