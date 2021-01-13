В Еврокомиссии осудили блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что способность корпораций, владеющих социальными сетями, на основании неясных критериев "заставить замолчать" президента США может угрожать свободе слова.
Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети. Трамп во вторник заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова.
"Хотя я и считаю, что безответственное подстрекательство к насилию со стороны Трампа заслуживало ответных действий, ясно, что мы не можем продолжать в том же духе... Тот факт, что они (технологические компании – ред.) могут заставить действующего президента США замолчать на основании неясных критериев и без надзора, может быть опасным для свободы слова", - заявила Йоурова изданию Politico.
По ее словам, необходимы "более жесткие меры регулирования". Йоурова отметила, что недавно представленные в ЕС законопроекты для регулирования деятельности технологических платформ Digital Services Act и Digital Markets Act "повысят подотчетность онлайн-платформ и уточнят правила удаления незаконного контента", однако потребуется время, чтобы новые нормы начали работать, а "действовать нужно сейчас".