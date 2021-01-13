https://ria.ru/20210113/tramp-1592819232.html

Трамп может помиловать себя, считают американские эксперты

Трамп может помиловать себя, считают американские эксперты

Президент США Дональд Трамп вполне может помиловать себя, однако, даже если это решение позже не будет успешно оспорено в судах, это не спасает его от... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T09:44

2021-01-13T09:44

2021-01-13T09:44

выборы президента сша — 2020

мартин шульц

дональд трамп

ричард никсон

сша

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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вполне может помиловать себя, однако, даже если это решение позже не будет успешно оспорено в судах, это не спасает его от потенциального преследования на уровне штатов, считают американские эксперты, опрошенные РИА Новости.Последнее время американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что президент обсуждал вопрос помилования самого себя и якобы даже членов своей семьи. Он также уже помиловал ряд своих соратников, приговоры которым он ранее критиковал.Духу противоречит, но можноПо словам профессора политологии Школы юриспруденции при Университете Буффало Джеймса Гарднера, по этому вопросу существуют значительные разногласия, поскольку такого прецедента в истории пока не было.О неопределенности в этом вопросе говорит и профессор политологии Университета Миннесоты Дэвид Шульц.Он напомнил, что в конституции США написано, что "президенту… предоставлено право отсрочки исполнения приговоров и помилования за преступления против Соединенных Штатов, за исключением дел по импичменту", а в 1867 году Верховный суд постановил, что "полномочия, предоставленные таким образом, неограниченны"."Спектр действия права помиловать настолько широк, что даже позволил президенту Джеральду Форду помиловать Ричарда Никсона до того, как ему были бы предъявлены обвинения по любым преступлениям", - добавил эксперт.По словам профессора Университета Рутгерса Рональда Чена, что как раз на этом фоне министерство юстиции тогда выпустило документ, где говорилось, что президент не может себя помиловать, так как это противоречит духу Конституции и что кто-то не может быть судьей по своему же делу. Однако это не является определяющим фактором.По его словам, есть некоторые ученые, которые обращают внимание на то, что в Конституции говорится о праве "даровать помилование", а слово "даровать", по их мнению, означает, что это можно сделать только для кого-то другого, но не для себя."Однако это очень лингвистический аргумент. И, честно говоря, я уверен, что отцы-основатели, которые писали Конституцию, просто не думали о такой ситуации", - добавил эксперт.Большой знак вопроса"Я считаю, что он, вероятно, не сделает этого (хотя тут стоит поставить большой знак вопроса), потому что, если он сделает это, то это привлечет такое внимание не только к нему самому, ко всем, кому он даровал помилование, к членам его семьи и так далее, что он, возможно, повысит для себя риски", - считает Чен.По его словам, если потом дело дойдет до суда, в том числе Верховного, и тот решит, что Трамп не имел права это делать, то это может означать, что он сделал что-то, из-за чего он помиловал себя. В США есть прецедентное дело еще от 1915 года, когда Верховный суд решил, что помилование подразумевает признание вины, сказал собеседник агентства."Если он проиграет, то это будет означать для него еще больше проблем, чем было до того", - уверен он.Однако вариант, когда Трамп помилует себя, суды не захотят это рассматривать и помилование останется в силе, тоже возможен, признал Чен.Помилование не спасет"Большинство (специалистов) считает, что, если решение по этому поводу выносил бы Верховный суд, вердикт был бы не в пользу президента. Имейте также в виду, что он не может помиловать себя, чтобы защититься от уголовных обвинений на уровне штата", - сказал Шульц, добавив, что президентское помилование распространяется только на преступления федерального уровня.Юридически помиловать Трампа может также новый президент Джо Байден.С точки зрения Гарднера, суды федерального уровня вряд ли согласятся рассматривать вопрос опротестования самопомилования. Они могут сослаться на то, что тема права давать помилование находится за рамками их юрисдикции, считает он."Это может измениться, если Конгресс примет закон, регулирующий применение таких полномочий, что, я считаю, он вправе сделать. Но этот закон не будет распространяться ни на какие действия Трампа", - добавил Гарднер.Такую возможность не исключает и Чен. По его мнению, это вопрос политический и федеральные суды "терпеть не могут ввязываться в такие личные, партийные" дела. Однако даже это, по его словам, может зависеть просто от настроя судей.В любом случае эксперты сходятся в том, что у Трампа даже в случае, если он оградит себя от преследования на федеральном уровне, может быть достаточно проблем на уровне штатов."Будет много генеральных прокуроров штатов, которые будут очень пристально изучать все, что он сделал. И его право помилования никак на них не влияет", - сказал Чен.С другой стороны, отметил он, в политической сфере США есть своего рода традиция не открывать уголовные преследования в отношении бывших президентов.

https://ria.ru/20210113/tramp-1592818336.html

https://ria.ru/20210113/tramp-1592815220.html

https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html

https://ria.ru/20210113/tramp-1592803418.html

https://ria.ru/20210112/tramp-1592791239.html

сша

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мартин шульц, дональд трамп, ричард никсон, сша