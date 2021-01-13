https://ria.ru/20210113/tramp-1592815220.html

Американские эксперты оценили возможность импичмента Трампу

Американские эксперты оценили возможность импичмента Трампу

Американское законодательство никак не регулирует вопрос, связанный с возможным вынесением импичмента президенту уже после окончания полномочий, так что это... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T09:09

2021-01-13T09:09

2021-01-13T09:11

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Американское законодательство никак не регулирует вопрос, связанный с возможным вынесением импичмента президенту уже после окончания полномочий, так что это возможно, вопрос в том, пройдет ли это через сенат и захочет ли сенат этим заниматься, считают опрошенные РИА Новости эксперты из США.Как ожидается, в среду палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос об импичменте по статье "Подстрекательство к мятежу". Призывы к этому начали звучать после того, как, по мнению демократов и даже единичных республиканцев, Трамп призывал своих сторонников идти к Конгрессу, что закончилось его штурмом.Трамп станет первым в истории США президентом, в отношении которого процедура импичмента была инициирована дважды.Только конституцияПо словам профессора политологии Школы юриспруденции при Университете Буффало Джеймса Гарднера, единственным юридическим документом, который описывает импичмент, является конституция."Законов, которые покрывали бы эту ситуацию, нет. Есть только текст конституции", - сказал он РИА Новости."Конституция не запрещает этого, и в 1876 году члену кабинета министров США был объявлен импичмент, а суд прошел после того, как он покинул должность", - сказал РИА Новости профессор политологии Университета Миннесоты Дэвид Шульц.Речь идет о военном министре Уильяме Белнапе, который объявил об отставке буквально за считанные минуты до начала процесса в сенате. Он остался на свободе, но ему было запрещено занимать выборные должности. Однако до сих пор ни один президент США не был смещен с поста через импичмент."С переходом контроля над сенатом к демократам очень может быть, что процесс состоится по окончании срока полномочий (Трампа). Даже если они не приговорят его (к импичменту), это будет способ наказать Трампа, а для демократов – надавить на республиканцев, чтобы они отмежевались от него", - считает эксперт.Рассмотрение вопроса об импичменте в сенате, после того как он проголосован в палате представителей, проходит в формате судебного заседания. Там есть стороны защиты и обвинения, а председательствует на нем председатель Верховного суда. Решение собрания считается приговором. Для успеха необходимо получить две трети голосов сенаторов, что при равном раскладе сил там маловероятно.По его мнению, Верховный суд вряд ли возьмется рассматривать вопрос о возможности проведения процесса по импичменту над бывшим президентом после его ухода с поста, предоставив это на откуп Конгрессу.У Конгресса и другая работа естьПо мнению Гарднера, уверенности, что дело дойдет до импичмента постфактум, нет."Я полагаю, что чем больше пройдет времени, тем менее вероятно, что Конгресс что-то сделает. Когда начнется срок Байдена и Конгресс начнет работу над повесткой Демократической партии, они могут не пожелать тратить время и энергию на Трампа", - сказал он РИА Новости.По словам профессора Университета Рутгерса Рональда Чена, это практичный взгляд, однако сенат не обязан рассматривать вопрос об импичменте сразу же."Они подождут 100 дней, чтобы сделать то, что нужно президенту Байдену. Может, это и лучше, потому что эмоции немного улягутся… Это еще один вариант, они могут отложить это", - сказал он.Импичмент в спинуДаже при таком раскладе импичмент имеет значение."В этом случае есть вполне понятный смысл. Они могут лишить президента Трампа права занимать когда-либо федеральную должность снова. И, конечно, он утратит все свои прочие бонусы бывшего президента, такие как охрана Секретной службой, пенсию и прочие вещи, которые для него могут не иметь значения", - сказал Чен.Однако, чтобы это стало реальностью, импичмент должны поддержать две трети сенаторов. Это означает, что 17 из 50 республиканцев должны будут поддержать требование демократов. Кроме того, после этого для лишения Трампа права занимать должности и пользоваться привилегиями нужно второе голосование, где достаточно простого большинства. Однако им демократы располагают."Поскольку для этого нужно 17 республиканцев, многие считают, что шансы невелики. Но некоторые тем не менее думают, что республиканцы хотят оставить Трампа в зеркале заднего вида, может, даже в каком-то смысле больше, чем демократы. И сыграть может то, что если запретить ему занимать должности в будущем, то делает политическую картину в 2024 году гораздо более ясной для республиканцев. Так что это не за пределами возможного", - считает эксперт.По его словам, после событий в Капитолии ряд республиканцев может отмежеваться от Трампа, потому что для них сейчас такой шаг становится политически очень выгодным.

https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html

https://ria.ru/20210113/tramp-1592803418.html

https://ria.ru/20210112/tramp-1592794796.html

https://ria.ru/20210112/tramp-1592795471.html

https://ria.ru/20210112/tramp-1592761336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, в мире