https://ria.ru/20210113/tramp-1592809486.html

YouTube заморозит аккаунт Трампа не менее чем на неделю

YouTube заморозит аккаунт Трампа не менее чем на неделю

Видеосервис YouTube заморозит аккаунт президент Дональда Трампа не менее чем на неделю, а возможно и на более долгий срок, сообщил представитель YouTube... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T07:38

2021-01-13T07:38

2021-01-13T07:38

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

youtube

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Видеосервис YouTube заморозит аккаунт президент Дональда Трампа не менее чем на неделю, а возможно и на более долгий срок, сообщил представитель YouTube телеканалу CNN.По его заявлению, недавнее видео на канале Трампа "разжигало насилие" и было удалено.Решение заморозить аккаунт будет вновь изучено через неделю.Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети. Трамп во вторник заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности. Тот уже отказался. Запасной план демократов - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Рассмотрение импичмента в палате представителей состоится уже в среду.

https://ria.ru/20210113/stena-1592797061.html

сша

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дональд трамп, youtube, сша, в мире