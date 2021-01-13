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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210113/tramp-1592808511.html
Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу государства Дональда Трампа от власти, от РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T07:14
2021-01-13T09:08
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу государства Дональда Трампа от власти, от чего сам Пенс заранее отказался.За проголосовали 223 депутатов, против были 205. Документ поддержал лишь один республиканец. Ни один демократ не проголосовал против.Резолюция призывает вице-президента воспользоваться 25-й поправкой к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. В таком случае Пенс при поддержке большинства членов администрации может отправить Трампа в отставку и занять его место, пока конгресс не утвердит это решение.В противном случае демократы угрожают импичментом президенту в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для его отрешения от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у верхней палаты конгресса может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.Сам Пенс ранее во вторник уведомил в письменном виде спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, что против отстранения Трампа. Он отметил, что 25-я поправка "не является средством наказания и узурпации", а ее применение "создало бы ужасный прецедент".Шестого января Трамп на митинге у Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли несколько часов. Погибли пять человек.
https://ria.ru/20210113/tramp-1592803418.html
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майк пенс, дональд трамп, сша, в мире

Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти

07:14 13.01.2021 (обновлено: 09:08 13.01.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу государства Дональда Трампа от власти, от чего сам Пенс заранее отказался.
За проголосовали 223 депутатов, против были 205. Документ поддержал лишь один республиканец. Ни один демократ не проголосовал против.
Резолюция призывает вице-президента воспользоваться 25-й поправкой к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. В таком случае Пенс при поддержке большинства членов администрации может отправить Трампа в отставку и занять его место, пока конгресс не утвердит это решение.
В противном случае демократы угрожают импичментом президенту в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для его отрешения от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у верхней палаты конгресса может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.
Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
03:09Захват Капитолия в Вашингтоне
Демократы обвинили Трампа в тяжком преступлении против США
Сам Пенс ранее во вторник уведомил в письменном виде спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, что против отстранения Трампа. Он отметил, что 25-я поправка "не является средством наказания и узурпации", а ее применение "создало бы ужасный прецедент".
Шестого января Трамп на митинге у Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли несколько часов. Погибли пять человек.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеМайк ПенсДональд ТрампСШАВ мире
 
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