https://ria.ru/20210113/tramp-1592808511.html

Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти

Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу государства Дональда Трампа от власти, от РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T07:14

2021-01-13T07:14

2021-01-13T09:08

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу государства Дональда Трампа от власти, от чего сам Пенс заранее отказался.За проголосовали 223 депутатов, против были 205. Документ поддержал лишь один республиканец. Ни один демократ не проголосовал против.Резолюция призывает вице-президента воспользоваться 25-й поправкой к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. В таком случае Пенс при поддержке большинства членов администрации может отправить Трампа в отставку и занять его место, пока конгресс не утвердит это решение.В противном случае демократы угрожают импичментом президенту в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для его отрешения от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у верхней палаты конгресса может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.Сам Пенс ранее во вторник уведомил в письменном виде спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, что против отстранения Трампа. Он отметил, что 25-я поправка "не является средством наказания и узурпации", а ее применение "создало бы ужасный прецедент".Шестого января Трамп на митинге у Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли несколько часов. Погибли пять человек.

https://ria.ru/20210113/tramp-1592803418.html

https://ria.ru/20210113/tramp-1592805431.html

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майк пенс, дональд трамп, сша, в мире