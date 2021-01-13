https://ria.ru/20210113/tramp-1592805431.html

Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате

Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назначила 9 конгрессменов обвинителями на процессе по импичменту президенту Дональду Трампу в сенате. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T04:57

2021-01-13T04:57

2021-01-13T04:57

захват капитолия в вашингтоне

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назначила 9 конгрессменов обвинителями на процессе по импичменту президенту Дональду Трампу в сенате.Демократы намерены голосами своей фракции вынести Трампу импичмент в палате представителей за "подстрекательство к мятежу". После этого дело должно перейти в сенат для суда над Трампом. Нет ясности с тем, успеет ли сенат рассмотреть обвинения против Трампа до его ухода с поста президента 20 января.Команду обвинителей возглавит Джейми Раскин от Мэриленда, член ряда комитетов и давний критик Трампа. Он также является профессором конституционного права.В команду вошел также один из организаторов импичмента Дэвид Сисиллин, члены конгрессы Дайана Диджетт, Хоакин Кастро, Эрик Суолвелл, Тед Лью, Стейси Плэскетт, Джо Негьюс и Мадлен Дин.В команде не будет двух инициаторов импичмента Трампу в 2019-2020 годах - Адама Шиффа и Джерри Надлера, которые возглавляют соответственно комитет по разведке и комитет по судебным делам.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210113/tramp-1592804218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире