Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назначила 9 конгрессменов обвинителями на процессе по импичменту президенту Дональду Трампу в сенате.
Демократы намерены голосами своей фракции вынести Трампу импичмент в палате представителей за "подстрекательство к мятежу". После этого дело должно перейти в сенат для суда над Трампом. Нет ясности с тем, успеет ли сенат рассмотреть обвинения против Трампа до его ухода с поста президента 20 января.
Команду обвинителей возглавит Джейми Раскин от Мэриленда, член ряда комитетов и давний критик Трампа. Он также является профессором конституционного права.
В команду вошел также один из организаторов импичмента Дэвид Сисиллин, члены конгрессы Дайана Диджетт, Хоакин Кастро, Эрик Суолвелл, Тед Лью, Стейси Плэскетт, Джо Негьюс и Мадлен Дин.
В команде не будет двух инициаторов импичмента Трампу в 2019-2020 годах - Адама Шиффа и Джерри Надлера, которые возглавляют соответственно комитет по разведке и комитет по судебным делам.
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу.