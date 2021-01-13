https://ria.ru/20210113/tramp-1592804218.html

Пенс выступил против отстранения Трампа от власти

Пенс выступил против отстранения Трампа от власти

Вице-президент США Майк Пенс уведомил в письменном виде спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, что он против отстранения президента Дональда... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T04:00

2021-01-13T04:00

2021-01-13T04:20

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

нэнси пелоси

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс уведомил в письменном виде спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, что он против отстранения президента Дональда Трампа по 25-й поправке к конституции США за неспособность исполнять обязанности главы государства.Пенс сыграл на опережение палаты представителей, которая еще только обсуждает резолюцию с призывом к нему отстранить Трампа и занять его место при поддержке других членов администрации.Как отметил вице-президент, 25-я поправка к конституции США "не является средством наказания и узурпации", а применение этой поправки "создало бы ужасный прецедент".Пенс призвал конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации. "Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена", - заявил Пенс, пообещав способствовать процессу мирной передачи власти.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе решили призвать Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к восстанию.

https://ria.ru/20210113/tramp-1592803418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, нэнси пелоси, дональд трамп, сша, в мире