https://ria.ru/20210113/tramp-1592804218.html
Пенс выступил против отстранения Трампа от власти
Пенс выступил против отстранения Трампа от власти
Вице-президент США Майк Пенс уведомил в письменном виде спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, что он против отстранения президента Дональда... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T04:00
2021-01-13T04:00
2021-01-13T04:20
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс уведомил в письменном виде спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, что он против отстранения президента Дональда Трампа по 25-й поправке к конституции США за неспособность исполнять обязанности главы государства.Пенс сыграл на опережение палаты представителей, которая еще только обсуждает резолюцию с призывом к нему отстранить Трампа и занять его место при поддержке других членов администрации.Как отметил вице-президент, 25-я поправка к конституции США "не является средством наказания и узурпации", а применение этой поправки "создало бы ужасный прецедент".Пенс призвал конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации. "Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена", - заявил Пенс, пообещав способствовать процессу мирной передачи власти.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе решили призвать Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к восстанию.
https://ria.ru/20210113/tramp-1592803418.html
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майк пенс, нэнси пелоси, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости.
Вице-президент США Майк Пенс
уведомил в письменном виде спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси
, что он против отстранения президента Дональда Трампа
по 25-й поправке к конституции США за неспособность исполнять обязанности главы государства.
Пенс сыграл на опережение палаты представителей, которая еще только обсуждает резолюцию с призывом к нему отстранить Трампа и занять его место при поддержке других членов администрации.
"Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции", - говорится в письме Пенса, которое распространил Белый дом.
Как отметил вице-президент, 25-я поправка к конституции США "не является средством наказания и узурпации", а применение этой поправки "создало бы ужасный прецедент".
Пенс призвал конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации. "Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена", - заявил Пенс, пообещав способствовать процессу мирной передачи власти.
Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек.
Демократы в конгрессе решили призвать Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к восстанию.