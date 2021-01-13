https://ria.ru/20210113/tramp-1592803418.html

Демократы обвинили Трампа в тяжком преступлении против США

Демократы обвинили Трампа в тяжком преступлении против США

Президент США Дональд Трамп совершил особо тяжкое преступление против страны, подстрекая к захвату Капитолия, он не должен больше оставаться на своем посту ни... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T03:09

2021-01-13T03:09

2021-01-13T03:15

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершил особо тяжкое преступление против страны, подстрекая к захвату Капитолия, он не должен больше оставаться на своем посту ни дня и заслуживает отстранения от власти, говорится в материалах по импичменту, подготовленных демократами из юридического комитета палаты представителей США.Сам Трамп ранее в среду назвал готовящийся в палате представителей импичмент "самой большой и злобной фальшивкой". Он также заявил, что о его не беспокоит возможность отстранения по 25-й поправке к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности, если на такой шаг под давлением демократов пойдет вице-президент Майк Пенс.Шестого января Трамп на митинге возле Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов.В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210113/impichment-1592802762.html

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капитолий, дональд трамп, сша, в мире