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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210113/tramp-1592803418.html
Демократы обвинили Трампа в тяжком преступлении против США
Демократы обвинили Трампа в тяжком преступлении против США
Президент США Дональд Трамп совершил особо тяжкое преступление против страны, подстрекая к захвату Капитолия, он не должен больше оставаться на своем посту ни... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T03:09
2021-01-13T03:15
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершил особо тяжкое преступление против страны, подстрекая к захвату Капитолия, он не должен больше оставаться на своем посту ни дня и заслуживает отстранения от власти, говорится в материалах по импичменту, подготовленных демократами из юридического комитета палаты представителей США.Сам Трамп ранее в среду назвал готовящийся в палате представителей импичмент "самой большой и злобной фальшивкой". Он также заявил, что о его не беспокоит возможность отстранения по 25-й поправке к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности, если на такой шаг под давлением демократов пойдет вице-президент Майк Пенс.Шестого января Трамп на митинге возле Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов.В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
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капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Демократы обвинили Трампа в тяжком преступлении против США

03:09 13.01.2021 (обновлено: 03:15 13.01.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершил особо тяжкое преступление против страны, подстрекая к захвату Капитолия, он не должен больше оставаться на своем посту ни дня и заслуживает отстранения от власти, говорится в материалах по импичменту, подготовленных демократами из юридического комитета палаты представителей США.
"Президент Трамп совершил тяжкое преступление и правонарушение против страны, подстрекая к мятежу в Капитолии в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года. Факты устанавливают, что что он не может оставаться в должности ни на один день дольше, и требуют немедленного импичмента президенту Трампу", - говорится в документе, который опубликовал глава комитета Джеррольд Надлер.
Сам Трамп ранее в среду назвал готовящийся в палате представителей импичмент "самой большой и злобной фальшивкой". Он также заявил, что о его не беспокоит возможность отстранения по 25-й поправке к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности, если на такой шаг под давлением демократов пойдет вице-президент Майк Пенс.
Шестого января Трамп на митинге возле Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов.
В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
02:39Захват Капитолия в Вашингтоне
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Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
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