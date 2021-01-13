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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210113/tramp-1592801983.html
NYT: Макконнелл заявлял, что нарушения Трампа тянут на импичмент
NYT: Макконнелл заявлял, что нарушения Трампа тянут на импичмент
Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл говорил своим коллегам, что считает, что президент США Дональд Трамп совершил правонарушения, за РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T02:11
2021-01-13T02:11
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
митч макконнелл
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл говорил своим коллегам, что считает, что президент США Дональд Трамп совершил правонарушения, за которые можно вынести импичмент, и что он рад тому, что демократы намерены отстранить его от должности, пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники.Кроме того, как сообщает издание, по словам Макконнелла, вынесение импичмента Трампу облегчит исключение действующего главы США из Республиканской партии.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов.В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
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майк пенс, митч макконнелл, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

NYT: Макконнелл заявлял, что нарушения Трампа тянут на импичмент

02:11 13.01.2021
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл говорил своим коллегам, что считает, что президент США Дональд Трамп совершил правонарушения, за которые можно вынести импичмент, и что он рад тому, что демократы намерены отстранить его от должности, пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
Кроме того, как сообщает издание, по словам Макконнелла, вынесение импичмента Трампу облегчит исключение действующего главы США из Республиканской партии.
Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов.
В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
00:13Захват Капитолия в Вашингтоне
Пенса хотят призвать отрешить Трампа и одновременно начать импичмент
 
Захват Капитолия в ВашингтонеМайк ПенсМитч МакконнеллКапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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