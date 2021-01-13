https://ria.ru/20210113/tramp-1592801983.html

NYT: Макконнелл заявлял, что нарушения Трампа тянут на импичмент

NYT: Макконнелл заявлял, что нарушения Трампа тянут на импичмент

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл говорил своим коллегам, что считает, что президент США Дональд Трамп совершил правонарушения, за РИА Новости, 13.01.2021

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2021-01-13T02:11

2021-01-13T02:11

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

митч макконнелл

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл говорил своим коллегам, что считает, что президент США Дональд Трамп совершил правонарушения, за которые можно вынести импичмент, и что он рад тому, что демократы намерены отстранить его от должности, пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники.Кроме того, как сообщает издание, по словам Макконнелла, вынесение импичмента Трампу облегчит исключение действующего главы США из Республиканской партии.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов.В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210113/tramp-1592797320.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, митч макконнелл, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире