https://ria.ru/20210113/tolkien-1592862092.html

Стали известны подробности сюжета сериала "Властелин колец"

Стали известны подробности сюжета сериала "Властелин колец"

В Сети появились детали сюжета предстоящего сериала "Властелин колец", работу над которым Amazon начал три года назад. Синопсис проекта размещен на портале... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:12

2021-01-13T15:12

2021-01-13T15:12

культура

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джон толкин

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Сети появились детали сюжета предстоящего сериала "Властелин колец", работу над которым Amazon начал три года назад. Синопсис проекта размещен на портале TheOneRing.net.Действие шоу разворачивается за несколько тысячелетий до событий, описанных в "Хоббите" и "Властелине колец" Толкина.Предполагается, что в шоу будет не меньше пяти сезонов из восьми-десяти эпизодов. Режиссер пилотной серии выступил Хуан Антонио Байона. Съемки уже закончились, первая серия находится сейчас на стадии постпродакшена. Уже известно, что общая стоимость производства проекта превысит один миллиард долларов. Ожидается, что первый сезон выйдет на экраны уже в 2021 году.

https://ria.ru/20201204/tolkien-1587562721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, джон толкин