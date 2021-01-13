https://ria.ru/20210113/terminator-1592806923.html

"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"

"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"

Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" не имеет аналогов на Западе, пишет немецкое издание Stern. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T06:27

2021-01-13T06:27

2021-01-13T10:06

новое оружие россии

россия

бмпу "терминатор"

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" не имеет аналогов на Западе, пишет немецкое издание Stern. Автор статьи отмечает, что она оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны.Он подчеркивает, что в разработке "Терминатора" четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия.Можно предположить, что "Терминатор" станет экспортным бестселлером, резюмирует журналист."Терминатор" — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201205/terminator-1587856158.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бмпу "терминатор"