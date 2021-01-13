https://ria.ru/20210113/terminator-1592806923.html
"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" не имеет аналогов на Западе, пишет немецкое издание Stern. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T06:27
2021-01-13T06:27
2021-01-13T10:06
новое оружие россии
россия
бмпу "терминатор"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150100/94/1501009483_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_b79dab2d51fbae79f5371568403f017e.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" не имеет аналогов на Западе, пишет немецкое издание Stern. Автор статьи отмечает, что она оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны.Он подчеркивает, что в разработке "Терминатора" четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия.Можно предположить, что "Терминатор" станет экспортным бестселлером, резюмирует журналист."Терминатор" — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20201205/terminator-1587856158.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150100/94/1501009483_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_53e1aadf2f79bf38c0b12cc0537377bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бмпу "терминатор"
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор"
не имеет аналогов на Западе, пишет немецкое издание Stern
.
Автор статьи отмечает, что она оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны.
"Фактически, его можно назвать стрелковым танком "на стероидах", и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название — он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про "Терминатора", — пишет журналист.
Он подчеркивает, что в разработке "Терминатора" четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия.
Можно предположить, что "Терминатор" станет экспортным бестселлером, резюмирует журналист.
"Терминатор" — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>