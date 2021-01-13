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Новое оружие России
https://ria.ru/20210113/terminator-1592806923.html
"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" не имеет аналогов на Западе, пишет немецкое издание Stern. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T06:27
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" не имеет аналогов на Западе, пишет немецкое издание Stern. Автор статьи отмечает, что она оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны.Он подчеркивает, что в разработке "Терминатора" четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия.Можно предположить, что "Терминатор" станет экспортным бестселлером, резюмирует журналист."Терминатор" — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, бмпу "терминатор"

"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"

06:27 13.01.2021 (обновлено: 10:06 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время военно-технического форума "Армия-2017"
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время военно-технического форума Армия-2017 - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" не имеет аналогов на Западе, пишет немецкое издание Stern.
Автор статьи отмечает, что она оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны.

"Фактически, его можно назвать стрелковым танком "на стероидах", и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название — он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про "Терминатора", — пишет журналист.

Он подчеркивает, что в разработке "Терминатора" четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия.
Можно предположить, что "Терминатор" станет экспортным бестселлером, резюмирует журналист.
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря 2020, 22:18
"Заменит целый взвод". Defense News оценил российскую БМПТ "Терминатор"
"Терминатор" — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Новое оружие РоссииРоссияБМПУ "Терминатор"
 
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