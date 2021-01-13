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В Подмосковье нашли тело младенца
В Подмосковье нашли тело младенца
Прокуратура Московской области начала проверку после обнаружения тела младенца у канала имени Москвы в Дмитрове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T23:03
2021-01-13T23:03
2021-01-13T23:03
москва
московская область (подмосковье)
дмитров
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после обнаружения тела младенца у канала имени Москвы в Дмитрове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела грудного ребенка", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, тело младенца было обнаружено в среду около канала имени Москвы в поселке опытного хозяйства Ермолино в Дмитровском городском округе.Проведение проверочных мероприятий поручено Дмитровской городской прокуратуре. Ход процессуальной проверки следственного органа поставлен на контроль.
https://ria.ru/20201212/ubiystvo-1588879191.html
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москва, московская область (подмосковье), дмитров, происшествия