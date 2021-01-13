https://ria.ru/20210113/telo-1592943418.html

В Подмосковье нашли тело младенца

В Подмосковье нашли тело младенца

Прокуратура Московской области начала проверку после обнаружения тела младенца у канала имени Москвы в Дмитрове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T23:03

2021-01-13T23:03

2021-01-13T23:03

москва

московская область (подмосковье)

дмитров

происшествия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после обнаружения тела младенца у канала имени Москвы в Дмитрове, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела грудного ребенка", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, тело младенца было обнаружено в среду около канала имени Москвы в поселке опытного хозяйства Ермолино в Дмитровском городском округе.Проведение проверочных мероприятий поручено Дмитровской городской прокуратуре. Ход процессуальной проверки следственного органа поставлен на контроль.

https://ria.ru/20201212/ubiystvo-1588879191.html

москва

московская область (подмосковье)

дмитров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), дмитров, происшествия