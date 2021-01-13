https://ria.ru/20210113/telegram-1592858683.html

У Apple нет формальных поводов блокировать Telegram, считает эксперт

У Apple нет формальных поводов блокировать Telegram, считает эксперт

Формальных поводов для компании Apple блокировать мессенджер Telegram в своем магазине приложений нет, заявил РИА Новости замруководителя Лаборатории... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:50

2021-01-13T13:50

2021-01-13T13:50

telegram (приложение)

сергей никитин

apple iphone

apple

group-ib

технологии

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Формальных поводов для компании Apple блокировать мессенджер Telegram в своем магазине приложений нет, заявил РИА Новости замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.Ранее в сети появились сообщения о том, что компания Apple может в ближайшее время удалить приложение Telegram из своего магазина приложений. Пользователям распространяется инструкция, как сохранить мессенджер на устройстве.По его словам, "инструкция, которая сейчас распространяется в интернете, якобы помогающая "спасти" Telegram от удаления, абсолютно бесполезна, если в Apple удалят аккаунт разработчика, а не только само приложение". В качестве примера он привел случай с Fortinite."На самом деле этот "лайфхак" помешает самим пользователям вообще удалять приложения с IPhone, что очень неудобно, а в случае смены смартфона или восстановления данных из резервной копии приложение может исчезнуть вовсе", - добавил он.

https://ria.ru/20210113/konfidentsialnost-1592744720.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), сергей никитин, apple iphone, apple, group-ib, технологии, в мире