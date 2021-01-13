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У Apple нет формальных поводов блокировать Telegram, считает эксперт
У Apple нет формальных поводов блокировать Telegram, считает эксперт
Формальных поводов для компании Apple блокировать мессенджер Telegram в своем магазине приложений нет, заявил РИА Новости замруководителя Лаборатории... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:50
2021-01-13T13:50
telegram (приложение)
сергей никитин
apple iphone
apple
group-ib
технологии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Формальных поводов для компании Apple блокировать мессенджер Telegram в своем магазине приложений нет, заявил РИА Новости замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.Ранее в сети появились сообщения о том, что компания Apple может в ближайшее время удалить приложение Telegram из своего магазина приложений. Пользователям распространяется инструкция, как сохранить мессенджер на устройстве.По его словам, "инструкция, которая сейчас распространяется в интернете, якобы помогающая "спасти" Telegram от удаления, абсолютно бесполезна, если в Apple удалят аккаунт разработчика, а не только само приложение". В качестве примера он привел случай с Fortinite."На самом деле этот "лайфхак" помешает самим пользователям вообще удалять приложения с IPhone, что очень неудобно, а в случае смены смартфона или восстановления данных из резервной копии приложение может исчезнуть вовсе", - добавил он.
https://ria.ru/20210113/konfidentsialnost-1592744720.html
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telegram (приложение), сергей никитин, apple iphone, apple, group-ib, технологии, в мире

У Apple нет формальных поводов блокировать Telegram, считает эксперт

13:50 13.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Формальных поводов для компании Apple блокировать мессенджер Telegram в своем магазине приложений нет, заявил РИА Новости замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.
Ранее в сети появились сообщения о том, что компания Apple может в ближайшее время удалить приложение Telegram из своего магазина приложений. Пользователям распространяется инструкция, как сохранить мессенджер на устройстве.
"Формальных поводов для бана Telegram на данный момент я не вижу, в отличие от американского сервиса микроблогов Parler, который был заблокирован Apple за отказ ввести модерацию и удалять неприемлемые посты. Telegram имеет жесткую модерацию и довольно оперативно реагирует на жалобы и просьбы удалить нежелательный контент, связанный с терроризмом, педофилией, пиратством и так далее. В самом мессенджере есть возможность пожаловаться на неприемлемый контент", - отметил Никитин.
По его словам, "инструкция, которая сейчас распространяется в интернете, якобы помогающая "спасти" Telegram от удаления, абсолютно бесполезна, если в Apple удалят аккаунт разработчика, а не только само приложение". В качестве примера он привел случай с Fortinite.
"На самом деле этот "лайфхак" помешает самим пользователям вообще удалять приложения с IPhone, что очень неудобно, а в случае смены смартфона или восстановления данных из резервной копии приложение может исчезнуть вовсе", - добавил он.
Сторонник президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
08:00
Политика конфиденциальности: из проводников свободы — в монстры
 
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