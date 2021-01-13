https://ria.ru/20210113/telegram-1592841704.html
Эксперт прокомментировал возможное удаление Telegram из магазина Apple
Эксперт прокомментировал возможное удаление Telegram из магазина Apple
Американские корпорации, такие как Apple и Google, могут удалять приложения в рамках своего понятия свободы по щелчку пальцев, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:04
2021-01-13T12:04
2021-01-13T12:04
арсений поярков
telegram (приложение)
google
госдума рф
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американские корпорации, такие как Apple и Google, могут удалять приложения в рамках своего понятия свободы по щелчку пальцев, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.Ранее в сети появились сообщения о том, что компания Apple может в ближайшее время удалить приложение Telegram из своего магазина приложений. Пользователям распространяется инструкция, как сохранить мессенджер на устройстве."Amazon может отключить сервера, браузеры могут усложнять вход в веб версии. Все зависит от решения корпораций", - добавил он.
https://ria.ru/20210113/konfidentsialnost-1592744720.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9e8ae788914e756b766cf2bb62db1bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсений поярков, telegram (приложение), google, госдума рф, apple, технологии