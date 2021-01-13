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Эксперт прокомментировал возможное удаление Telegram из магазина Apple
Эксперт прокомментировал возможное удаление Telegram из магазина Apple
Американские корпорации, такие как Apple и Google, могут удалять приложения в рамках своего понятия свободы по щелчку пальцев, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:04
2021-01-13T12:04
арсений поярков
telegram (приложение)
google
госдума рф
apple
технологии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американские корпорации, такие как Apple и Google, могут удалять приложения в рамках своего понятия свободы по щелчку пальцев, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.Ранее в сети появились сообщения о том, что компания Apple может в ближайшее время удалить приложение Telegram из своего магазина приложений. Пользователям распространяется инструкция, как сохранить мессенджер на устройстве."Amazon может отключить сервера, браузеры могут усложнять вход в веб версии. Все зависит от решения корпораций", - добавил он.
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арсений поярков, telegram (приложение), google, госдума рф, apple, технологии

Эксперт прокомментировал возможное удаление Telegram из магазина Apple

12:04 13.01.2021
 
© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американские корпорации, такие как Apple и Google, могут удалять приложения в рамках своего понятия свободы по щелчку пальцев, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Ранее в сети появились сообщения о том, что компания Apple может в ближайшее время удалить приложение Telegram из своего магазина приложений. Пользователям распространяется инструкция, как сохранить мессенджер на устройстве.

"Apple, Google, Twitter на примере Трампа продемонстрировали свою абсолютную "свободу" в определении что полезно, а что вредно для их пользователей. Удалить Telegram также как и любое другое приложение они могут по щелчку пальцев", - отметил эксперт.

"Amazon может отключить сервера, браузеры могут усложнять вход в веб версии. Все зависит от решения корпораций", - добавил он.
Сторонник президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
08:00
Политика конфиденциальности: из проводников свободы — в монстры
 
Арсений ПоярковTelegram (приложение)GoogleГосдума РФAppleТехнологии
 
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