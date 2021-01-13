https://ria.ru/20210113/telegram-1592841704.html

Эксперт прокомментировал возможное удаление Telegram из магазина Apple

Эксперт прокомментировал возможное удаление Telegram из магазина Apple

Американские корпорации, такие как Apple и Google, могут удалять приложения в рамках своего понятия свободы по щелчку пальцев, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:04

2021-01-13T12:04

2021-01-13T12:04

арсений поярков

telegram (приложение)

google

госдума рф

apple

технологии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американские корпорации, такие как Apple и Google, могут удалять приложения в рамках своего понятия свободы по щелчку пальцев, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.Ранее в сети появились сообщения о том, что компания Apple может в ближайшее время удалить приложение Telegram из своего магазина приложений. Пользователям распространяется инструкция, как сохранить мессенджер на устройстве."Amazon может отключить сервера, браузеры могут усложнять вход в веб версии. Все зависит от решения корпораций", - добавил он.

https://ria.ru/20210113/konfidentsialnost-1592744720.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсений поярков, telegram (приложение), google, госдума рф, apple, технологии