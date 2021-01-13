https://ria.ru/20210113/tanki-1592808114.html

Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки

Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки

В Брянском государственном техническом университете (БГТУ) разработали новую технологию изготовления прочной, легкой и дешевой брони для военной техники с... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T07:03

2021-01-13T07:03

2021-01-13T07:08

россия

фонд перспективных исследований

безопасность

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Брянском государственном техническом университете (БГТУ) разработали новую технологию изготовления прочной, легкой и дешевой брони для военной техники с применением проволоки, технологией заинтересовались предприятия "оборонки", сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).В фонде отметили, что новая технология существенно снижает затраты метала при производстве бронелистов и при этом обеспечивает повышение их прочности по сравнению со сталью, изготовленной стандартным методом проката. Кроме того, такая броня легче на 15-30 процентов.По данным ФПИ, интерес к разработке проявил ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.Прочность и удельная масса брони имеют на сегодняшний день ключевое значение в связи с высоким бронепробитием современных противотанковых средств поражения.

https://ria.ru/20210106/tank-1592092830.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, фонд перспективных исследований, безопасность