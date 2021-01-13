Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/tanki-1592808114.html
Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
В Брянском государственном техническом университете (БГТУ) разработали новую технологию изготовления прочной, легкой и дешевой брони для военной техники с... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T07:03
2021-01-13T07:08
россия
фонд перспективных исследований
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588803984_0:280:3078:2011_1920x0_80_0_0_a13a3d4ad6c159d5f190b9e30e2ff254.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Брянском государственном техническом университете (БГТУ) разработали новую технологию изготовления прочной, легкой и дешевой брони для военной техники с применением проволоки, технологией заинтересовались предприятия "оборонки", сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).В фонде отметили, что новая технология существенно снижает затраты метала при производстве бронелистов и при этом обеспечивает повышение их прочности по сравнению со сталью, изготовленной стандартным методом проката. Кроме того, такая броня легче на 15-30 процентов.По данным ФПИ, интерес к разработке проявил ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.Прочность и удельная масса брони имеют на сегодняшний день ключевое значение в связи с высоким бронепробитием современных противотанковых средств поражения.
https://ria.ru/20210106/tank-1592092830.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588803984_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_38117465845f6e63b5ca69b6998dbd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фонд перспективных исследований, безопасность

Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки

07:03 13.01.2021 (обновлено: 07:08 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТанк
Танк - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Брянском государственном техническом университете (БГТУ) разработали новую технологию изготовления прочной, легкой и дешевой брони для военной техники с применением проволоки, технологией заинтересовались предприятия "оборонки", сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
"По новой технологии броня выращивается аддитивным методом путем сплавления проволоки. Затем она упрочняется с помощью волнового деформационного воздействия. Технология разработана в БГТУ совместно с ФПИ и передана российским предприятиям – производителям бронетехники", - рассказали в организации.
В фонде отметили, что новая технология существенно снижает затраты метала при производстве бронелистов и при этом обеспечивает повышение их прочности по сравнению со сталью, изготовленной стандартным методом проката. Кроме того, такая броня легче на 15-30 процентов.
По данным ФПИ, интерес к разработке проявил ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Прочность и удельная масса брони имеют на сегодняшний день ключевое значение в связи с высоким бронепробитием современных противотанковых средств поражения.
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка Спрут-СД во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 03:05Новое оружие России
Источник рассказал, когда ВДВ получат уникальный плавающий танк
 
РоссияФонд перспективных исследованийБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:47Эксперты рассказали, как на праздниках туристы отдыхали в Москве
15:47Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет
15:46В Раде признали, что России не о чем говорить с Украиной
15:43Диетолог назвала простые правила для похудения
15:41Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
Лента новостейМолния