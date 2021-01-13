https://ria.ru/20210113/tailand-1592889433.html

В Таиланде арестовали подозреваемого в изнасиловании и избиении туристки

В Таиланде арестовали подозреваемого в изнасиловании и избиении туристки

В Бангкоке арестовали 27-летнего жителя Таиланда, подозреваемого в изнасиловании туристки на острове Ко Чанг в провинции Трат в Новогоднюю ночь, сообщает... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:03

2021-01-13T19:03

2021-01-13T19:03

туризм

туризм

туристы

трат (провинция)

новости - туризм

бангкок

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_0:103:1979:1216_1920x0_80_0_0_2bd251eb2b501aa01254034e9de256ed.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Бангкоке арестовали 27-летнего жителя Таиланда, подозреваемого в изнасиловании туристки на острове Ко Чанг в провинции Трат в Новогоднюю ночь, сообщает Bangkok Post. Он был объявлен в розыск по обвинению в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании и нападении, причинившем серьезные травмы.По предварительным данным, поздно вечером 31 декабря мужчина отмечал Новый год в доме своего друга на острове Ко Чанг. Потом он отправился прогуляться и шел мимо бунгало, где, как он знал, жила туристка. Обвиняемый якобы перелез через забор и взломал дверь в комнату женщины. По ее словам, он напал и изнасиловал ее.Придя в сознание, туристка подала жалобу в полицейский участок Ко Чанга. Сотрудники уголовного розыска проследили за подозреваемым до Бангкока, где и арестовали его.Мужчина передан в полицейский участок Ко Чанг для судебного разбирательства. Пока он отрицает все обвинения.

https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591834757.html

трат (провинция)

бангкок

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, трат (провинция), новости - туризм, бангкок, таиланд