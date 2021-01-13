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Туризм
https://ria.ru/20210113/tailand-1592889433.html
В Таиланде арестовали подозреваемого в изнасиловании и избиении туристки
В Таиланде арестовали подозреваемого в изнасиловании и избиении туристки
В Бангкоке арестовали 27-летнего жителя Таиланда, подозреваемого в изнасиловании туристки на острове Ко Чанг в провинции Трат в Новогоднюю ночь, сообщает... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:03
2021-01-13T19:03
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Бангкоке арестовали 27-летнего жителя Таиланда, подозреваемого в изнасиловании туристки на острове Ко Чанг в провинции Трат в Новогоднюю ночь, сообщает Bangkok Post. Он был объявлен в розыск по обвинению в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании и нападении, причинившем серьезные травмы.По предварительным данным, поздно вечером 31 декабря мужчина отмечал Новый год в доме своего друга на острове Ко Чанг. Потом он отправился прогуляться и шел мимо бунгало, где, как он знал, жила туристка. Обвиняемый якобы перелез через забор и взломал дверь в комнату женщины. По ее словам, он напал и изнасиловал ее.Придя в сознание, туристка подала жалобу в полицейский участок Ко Чанга. Сотрудники уголовного розыска проследили за подозреваемым до Бангкока, где и арестовали его.Мужчина передан в полицейский участок Ко Чанг для судебного разбирательства. Пока он отрицает все обвинения.
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туризм, туристы, трат (провинция), новости - туризм, бангкок, таиланд

В Таиланде арестовали подозреваемого в изнасиловании и избиении туристки

19:03 13.01.2021
 
© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Валентин Чебунин
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Бангкоке арестовали 27-летнего жителя Таиланда, подозреваемого в изнасиловании туристки на острове Ко Чанг в провинции Трат в Новогоднюю ночь, сообщает Bangkok Post.
Он был объявлен в розыск по обвинению в незаконном проникновении в жилище, изнасиловании и нападении, причинившем серьезные травмы.
По предварительным данным, поздно вечером 31 декабря мужчина отмечал Новый год в доме своего друга на острове Ко Чанг. Потом он отправился прогуляться и шел мимо бунгало, где, как он знал, жила туристка. Обвиняемый якобы перелез через забор и взломал дверь в комнату женщины. По ее словам, он напал и изнасиловал ее.
Придя в сознание, туристка подала жалобу в полицейский участок Ко Чанга. Сотрудники уголовного розыска проследили за подозреваемым до Бангкока, где и арестовали его.
Мужчина передан в полицейский участок Ко Чанг для судебного разбирательства. Пока он отрицает все обвинения.
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