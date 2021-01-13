https://ria.ru/20210113/suinton-1592895447.html

Тильда Суинтон заявила, что не относит себя ни к одному гендеру

Тильда Суинтон заявила, что не относит себя ни к одному гендеру

Британская актриса Тильда Суинтон в беседе с журналисткой из британской версии модного журнала Vogue назвала себя квиром — человеком, который не причисляет себя РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T18:10

2021-01-13T18:10

2021-01-13T18:10

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Британская актриса Тильда Суинтон в беседе с журналисткой из британской версии модного журнала Vogue назвала себя квиром — человеком, который не причисляет себя ни к одной из известных сексуальной и гендерной идентичности. В интервью обладательница премии "Оскар" призналась, что у нее никогда не было амбиций, как у художника. По словам Суинтон, она не прилагала усилий, чтобы построить головокружительную карьеру."Это может показаться безумием и преступлением, но это факт. Если бы вы спросили меня, когда мне было 10 или 20 лет, я бы сказала, что мои единственные амбиции — это жить в семье, иметь друзей, которые заставляли бы меня смеяться и смеялись над моими шутками в ответ, и жить в высокогорье Шотландии с видом на море и с множеством собак. Но если без шуток, мне повезло, что я смогла всего достичь", — подчеркнула она.

https://ria.ru/20200821/pinokkio-1576034399.html

шотландия

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новости культуры, стиль жизни, знаменитости, звезды, шотландия, тильда суинтон