Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/ssha-1592817409.html
США рассекретили стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону
США рассекретили стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону
Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассекретила свою стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону, включающую продвижение американских... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:30
2021-01-13T09:30
роберт о'брайен
дональд трамп
ким чен ын
тайвань
китай
индия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_474d6db0379619f70c7f7c425d5e1fa3.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассекретила свою стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону, включающую продвижение американских ценностей в регионе, противодействие активности КНР, направленной на подрыв суверенитета США и их партнеров, а также сотрудничество с Индией для противостояния влиянию Китая в регионе.Документ, опубликованный на сайте Белого дома, служил руководством действий США в Индо-Тихоокеанском регионе последние три года. В документе приводятся основные интересы США в регионе, среди которых называются защита американских граждан за рубежом, а также сохранение экономического, дипломатического и военного доступа США к региону. Кроме того, называются цели США по основным странам и способы их реализации.Так, США заявляют о цели ускорить развитие Индии и предложить ей помощь по дипломатическим, военным и разведывательным каналам, чтобы она могла справиться с трудностями в регионе, включая территориальный спор с КНР. Относительно Китая США ставят целью противостоять "хищнической" экономической деятельности страны, распространять ценности США в регионе, чтобы сохранить влияние и служить противовесом китайской модели власти, сдерживать использование Китаем военной силы против США и их союзников, сохранять разведывательное превосходство США. Вместе с тем стратегия предусматривает сотрудничество с Пекином, если это выгодно США. В отношении КНДР США нацелены на убеждение главы государства Ким Чен Ына в том, что "единственным способом выживания страны является избавление от ядерного оружия". США также заявляли о цели помочь Тайваню в развитии эффективной оборонной стратегии, которая поможет ему обеспечить свою безопасность и свободу от принуждения, а также возможность сотрудничать с Китаем на своих условиях.Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что рассекречивание этого документа демонстрирует "стратегическую приверженность Америки Индо-Тихоокеанскому" региону.
https://ria.ru/20201209/kitay-1588389677.html
https://ria.ru/20200113/1563383094.html
тайвань
китай
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роберт о'брайен, дональд трамп, ким чен ын, тайвань, китай, индия, сша, в мире

США рассекретили стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону

09:30 13.01.2021
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассекретила свою стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону, включающую продвижение американских ценностей в регионе, противодействие активности КНР, направленной на подрыв суверенитета США и их партнеров, а также сотрудничество с Индией для противостояния влиянию Китая в регионе.
Документ, опубликованный на сайте Белого дома, служил руководством действий США в Индо-Тихоокеанском регионе последние три года. В документе приводятся основные интересы США в регионе, среди которых называются защита американских граждан за рубежом, а также сохранение экономического, дипломатического и военного доступа США к региону. Кроме того, называются цели США по основным странам и способы их реализации.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 12:50
США в 2020 году объявили "холодную войну" Китаю, считает эксперт
Так, США заявляют о цели ускорить развитие Индии и предложить ей помощь по дипломатическим, военным и разведывательным каналам, чтобы она могла справиться с трудностями в регионе, включая территориальный спор с КНР. Относительно Китая США ставят целью противостоять "хищнической" экономической деятельности страны, распространять ценности США в регионе, чтобы сохранить влияние и служить противовесом китайской модели власти, сдерживать использование Китаем военной силы против США и их союзников, сохранять разведывательное превосходство США. Вместе с тем стратегия предусматривает сотрудничество с Пекином, если это выгодно США. В отношении КНДР США нацелены на убеждение главы государства Ким Чен Ына в том, что "единственным способом выживания страны является избавление от ядерного оружия". США также заявляли о цели помочь Тайваню в развитии эффективной оборонной стратегии, которая поможет ему обеспечить свою безопасность и свободу от принуждения, а также возможность сотрудничать с Китаем на своих условиях.
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что рассекречивание этого документа демонстрирует "стратегическую приверженность Америки Индо-Тихоокеанскому" региону.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом - РИА Новости, 1920, 13.01.2020
13 января 2020, 23:22
Лавров назвал деструктивной концепцию США в Индо-Тихоокеанском регионе
 
Роберт О'БрайенДональд ТрампКим Чен ЫнТайваньКитайИндияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:47Эксперты рассказали, как на праздниках туристы отдыхали в Москве
15:47Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет
15:46В Раде признали, что России не о чем говорить с Украиной
15:43Диетолог назвала простые правила для похудения
15:41Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
Лента новостейМолния