США рассекретили стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассекретила свою стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону, включающую продвижение американских ценностей в регионе, противодействие активности КНР, направленной на подрыв суверенитета США и их партнеров, а также сотрудничество с Индией для противостояния влиянию Китая в регионе.
Документ, опубликованный на сайте Белого дома, служил руководством действий США в Индо-Тихоокеанском регионе последние три года. В документе приводятся основные интересы США в регионе, среди которых называются защита американских граждан за рубежом, а также сохранение экономического, дипломатического и военного доступа США к региону. Кроме того, называются цели США по основным странам и способы их реализации.
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Так, США заявляют о цели ускорить развитие Индии и предложить ей помощь по дипломатическим, военным и разведывательным каналам, чтобы она могла справиться с трудностями в регионе, включая территориальный спор с КНР. Относительно Китая США ставят целью противостоять "хищнической" экономической деятельности страны, распространять ценности США в регионе, чтобы сохранить влияние и служить противовесом китайской модели власти, сдерживать использование Китаем военной силы против США и их союзников, сохранять разведывательное превосходство США. Вместе с тем стратегия предусматривает сотрудничество с Пекином, если это выгодно США. В отношении КНДР США нацелены на убеждение главы государства Ким Чен Ына в том, что "единственным способом выживания страны является избавление от ядерного оружия". США также заявляли о цели помочь Тайваню в развитии эффективной оборонной стратегии, которая поможет ему обеспечить свою безопасность и свободу от принуждения, а также возможность сотрудничать с Китаем на своих условиях.
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что рассекречивание этого документа демонстрирует "стратегическую приверженность Америки Индо-Тихоокеанскому" региону.
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