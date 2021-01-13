https://ria.ru/20210113/ssha-1592817409.html

США рассекретили стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону

США рассекретили стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону

Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассекретила свою стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону, включающую продвижение американских... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T09:30

2021-01-13T09:30

2021-01-13T09:30

роберт о'брайен

дональд трамп

ким чен ын

тайвань

китай

индия

сша

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассекретила свою стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону, включающую продвижение американских ценностей в регионе, противодействие активности КНР, направленной на подрыв суверенитета США и их партнеров, а также сотрудничество с Индией для противостояния влиянию Китая в регионе.Документ, опубликованный на сайте Белого дома, служил руководством действий США в Индо-Тихоокеанском регионе последние три года. В документе приводятся основные интересы США в регионе, среди которых называются защита американских граждан за рубежом, а также сохранение экономического, дипломатического и военного доступа США к региону. Кроме того, называются цели США по основным странам и способы их реализации.Так, США заявляют о цели ускорить развитие Индии и предложить ей помощь по дипломатическим, военным и разведывательным каналам, чтобы она могла справиться с трудностями в регионе, включая территориальный спор с КНР. Относительно Китая США ставят целью противостоять "хищнической" экономической деятельности страны, распространять ценности США в регионе, чтобы сохранить влияние и служить противовесом китайской модели власти, сдерживать использование Китаем военной силы против США и их союзников, сохранять разведывательное превосходство США. Вместе с тем стратегия предусматривает сотрудничество с Пекином, если это выгодно США. В отношении КНДР США нацелены на убеждение главы государства Ким Чен Ына в том, что "единственным способом выживания страны является избавление от ядерного оружия". США также заявляли о цели помочь Тайваню в развитии эффективной оборонной стратегии, которая поможет ему обеспечить свою безопасность и свободу от принуждения, а также возможность сотрудничать с Китаем на своих условиях.Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что рассекречивание этого документа демонстрирует "стратегическую приверженность Америки Индо-Тихоокеанскому" региону.

https://ria.ru/20201209/kitay-1588389677.html

https://ria.ru/20200113/1563383094.html

тайвань

китай

индия

сша

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роберт о'брайен, дональд трамп, ким чен ын, тайвань, китай, индия, сша, в мире