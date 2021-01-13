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https://ria.ru/20210113/spasenie-1592907882.html
В Татарстане пожарные спасли и реанимировали кота
В Татарстане пожарные спасли и реанимировали кота
Пожарные спасли при возгорании в одной из квартир в поселке Васильево кота, которого пришлось откачивать с помощью дыхательного аппарата, сообщает Главное... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T18:02
2021-01-13T18:26
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
зеленодольский район
происшествия
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КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости. Пожарные спасли при возгорании в одной из квартир в поселке Васильево кота, которого пришлось откачивать с помощью дыхательного аппарата, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану."О пожаре в одной из квартир дома № 56 по улице Ленина в Васильево сообщили очевидцы. В квартире горел диван и часть стены. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, а на кухне обнаружили закопченного испуганного кота", — говорится в сообщении.После того как кота по кличке Тишка вынесли на свежий воздух, ему провели реанимационные мероприятия с помощи дыхательного аппарата, животное удалось спасти.По предварительным предположениям инспекторов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому району, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем. На момент начала пожара в квартире находились молодая мама и ее двухлетний сын, которые успели выбежать. Мальчика оставили без присмотра в комнате, где и загорелся диван. Обстоятельства происшествия устанавливаются.Как позднее написали волонтеры в одной из соцсетей, история двухлетнего дымчатого "британца" Тишки пока не тянет на хеппи-энд. По их информации, хозяева отказались от Тишки, оставив его в ветеринарной клинике. При этом животному требуется стационарное лечение, которое не было оплачено. Волонтеры собирают деньги на лечение кота и ищут ему новых хозяев.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), зеленодольский район, происшествия

В Татарстане пожарные спасли и реанимировали кота

18:02 13.01.2021 (обновлено: 18:26 13.01.2021)
 
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КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости. Пожарные спасли при возгорании в одной из квартир в поселке Васильево кота, которого пришлось откачивать с помощью дыхательного аппарата, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану.
"О пожаре в одной из квартир дома № 56 по улице Ленина в Васильево сообщили очевидцы. В квартире горел диван и часть стены. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, а на кухне обнаружили закопченного испуганного кота", — говорится в сообщении.
После того как кота по кличке Тишка вынесли на свежий воздух, ему провели реанимационные мероприятия с помощи дыхательного аппарата, животное удалось спасти.
По предварительным предположениям инспекторов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому району, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем. На момент начала пожара в квартире находились молодая мама и ее двухлетний сын, которые успели выбежать. Мальчика оставили без присмотра в комнате, где и загорелся диван. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как позднее написали волонтеры в одной из соцсетей, история двухлетнего дымчатого "британца" Тишки пока не тянет на хеппи-энд. По их информации, хозяева отказались от Тишки, оставив его в ветеринарной клинике. При этом животному требуется стационарное лечение, которое не было оплачено. Волонтеры собирают деньги на лечение кота и ищут ему новых хозяев.
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Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Зеленодольский районПроисшествия
 
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