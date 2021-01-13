Все корабли "Союз" в 2021 году будут летать к МКС по сверхбыстрой схеме
03:07 13.01.2021 (обновлено: 03:08 13.01.2021)
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Все пилотируемые корабли "Союз" с экипажами в 2021 году будут летать к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме, следует из программы полета станции, составленной ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") и имеющейся в распоряжении РИА Новости.
С 2012 года грузовые корабли "Прогресс" стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме вместо двухсуточной. С 2018 года они перешли на сверхбыструю трехчасовую схему. Обе схемы - шестичасовая и трехчасовая - после отработки на "Прогрессах" были внедрены на пилотируемых кораблях "Союз" - соответственно в 2013 и 2020 годах.
Согласно программе полета МКС, в этом году планируются запуски кораблей "Союз МС-18" (9 апреля), "Союза МС-19" (5 октября) и "Союза МС-20" (8 декабря). Из графика следует, что все эти корабли будут добираться до станции за три часа.
В ноябре "Роскосмос" сообщил, что на "Союзе МС-18" на МКС полетит первый полностью российский экипаж, состоящий из космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова. Однако в декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут купить место на "Союзе МС-18" для полета астронавта НАСА Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения договора Ванде Хай заменит Корсакова в экипаже.
Ожидается, что на "Союзе МС-19" на станцию отправятся космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - актриса и, возможно, режиссер или оператор для съемки анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".
На "Союзе МС-20" вместе с космонавтом (возможно, Александром Мисуркиным) на МКС полетят два космических туриста, имена которых в компании-операторе космического туризма Space Adventures обещали назвать в начале 2021 года.
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