https://ria.ru/20210113/soyuz-1592803281.html

Все корабли "Союз" в 2021 году будут летать к МКС по сверхбыстрой схеме

Все корабли "Союз" в 2021 году будут летать к МКС по сверхбыстрой схеме

Все пилотируемые корабли "Союз" с экипажами в 2021 году будут летать к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме, следует из программы... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T03:07

2021-01-13T03:07

2021-01-13T03:08

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Все пилотируемые корабли "Союз" с экипажами в 2021 году будут летать к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме, следует из программы полета станции, составленной ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") и имеющейся в распоряжении РИА Новости.С 2012 года грузовые корабли "Прогресс" стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме вместо двухсуточной. С 2018 года они перешли на сверхбыструю трехчасовую схему. Обе схемы - шестичасовая и трехчасовая - после отработки на "Прогрессах" были внедрены на пилотируемых кораблях "Союз" - соответственно в 2013 и 2020 годах.Согласно программе полета МКС, в этом году планируются запуски кораблей "Союз МС-18" (9 апреля), "Союза МС-19" (5 октября) и "Союза МС-20" (8 декабря). Из графика следует, что все эти корабли будут добираться до станции за три часа.В ноябре "Роскосмос" сообщил, что на "Союзе МС-18" на МКС полетит первый полностью российский экипаж, состоящий из космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова. Однако в декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут купить место на "Союзе МС-18" для полета астронавта НАСА Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения договора Ванде Хай заменит Корсакова в экипаже.Ожидается, что на "Союзе МС-19" на станцию отправятся космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - актриса и, возможно, режиссер или оператор для съемки анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".На "Союзе МС-20" вместе с космонавтом (возможно, Александром Мисуркиным) на МКС полетят два космических туриста, имена которых в компании-операторе космического туризма Space Adventures обещали назвать в начале 2021 года.

https://ria.ru/20210101/fedor-1591742590.html

https://ria.ru/20201229/mks-1591318741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука