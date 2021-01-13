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СК возобновил проверку после самоубийства журналистки Славиной
СК возобновил проверку после самоубийства журналистки Славиной
Следственный комитет возобновил проверку после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:20
2021-01-13T12:05
гибель журналистки ирины славиной
ирина славина
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Следственный комитет возобновил проверку после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального управления ведомства.Проверка проводится уже в третий раз после двух отказов в возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат семьи Александр Караваев. Когда именно проверку решили возобновить, он не в курсе, "документа на руках пока нет".До этого Следственный комитет дважды не нашел в ситуации признаков доведения до самоубийства или склонения к нему. При этом, по словам адвоката, в обоих постановлениях отмечалось, что женщина "с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности".Самоубийство журналистки, которое она совершила 2 октября прямо в центре Нижнего Новгорода, получило большой общественный резонанс. Незадолго до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой.А за день до случившегося у нее дома прошел обыск. Следственный комитет при этом заверял, что связи между обысками и суицидом нет, а по тому уголовному делу она проходила только свидетелем. Фабула дела не раскрывалась.В этой связи председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев просил главу СК РФ Александра Бастрыкина проверить, насколько "законно и обоснованно" у нее проводился обыск накануне ее смерти и насколько объективно выясняются обстоятельства суицида.В Следственном комитете впоследствии сообщили, что руководителю регионального управления СК РФ поручено организовать "полную, объективную и всестороннюю" проверку доводов из обращения.В декабре вопрос о Славиной задавали Владимиру Путину – президент выразил мнение, что случившееся "напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия", раз уголовное дело в отношении нее не возбуждалось.По словам главы государства, проблем в ходе следствия "всегда и везде огромное количество", но "над каждым конкретным случаем [предполагаемых нарушений] надо обязательно работать и на него реагировать, чтобы не было массовости".Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, которое публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
https://ria.ru/20201210/slavina-1588607924.html
https://ria.ru/20201013/shtraf-1579616582.html
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гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

СК возобновил проверку после самоубийства журналистки Славиной

11:20 13.01.2021 (обновлено: 12:05 13.01.2021)
 
© Фото : Ирина Славина/TwitterИрина Славина
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : Ирина Славина/Twitter
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Следственный комитет возобновил проверку после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального управления ведомства.

"По Славиной возобновлено производство процессуальной проверки. Будут выполнены дополнительные проверочные мероприятия. После чего будет принято окончательное процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе.

Проверка проводится уже в третий раз после двух отказов в возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат семьи Александр Караваев. Когда именно проверку решили возобновить, он не в курсе, "документа на руках пока нет".
До этого Следственный комитет дважды не нашел в ситуации признаков доведения до самоубийства или склонения к нему. При этом, по словам адвоката, в обоих постановлениях отмечалось, что женщина "с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности".
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
10 декабря 2020, 15:17
Путин не стал связывать гибель Славиной с действиями следователей
Самоубийство журналистки, которое она совершила 2 октября прямо в центре Нижнего Новгорода, получило большой общественный резонанс. Незадолго до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой.
А за день до случившегося у нее дома прошел обыск. Следственный комитет при этом заверял, что связи между обысками и суицидом нет, а по тому уголовному делу она проходила только свидетелем. Фабула дела не раскрывалась.
В этой связи председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев просил главу СК РФ Александра Бастрыкина проверить, насколько "законно и обоснованно" у нее проводился обыск накануне ее смерти и насколько объективно выясняются обстоятельства суицида.
В Следственном комитете впоследствии сообщили, что руководителю регионального управления СК РФ поручено организовать "полную, объективную и всестороннюю" проверку доводов из обращения.
В декабре вопрос о Славиной задавали Владимиру Путину – президент выразил мнение, что случившееся "напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия", раз уголовное дело в отношении нее не возбуждалось.
По словам главы государства, проблем в ходе следствия "всегда и везде огромное количество", но "над каждым конкретным случаем [предполагаемых нарушений] надо обязательно работать и на него реагировать, чтобы не было массовости".
Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, которое публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 17:05
Суд отменил штраф погибшей в Нижнем Новгороде журналистке Славиной
 
Гибель журналистки Ирины СлавинойИрина СлавинаСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородПроисшествия
 
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