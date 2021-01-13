https://ria.ru/20210113/slavina-1592834129.html

СК возобновил проверку после самоубийства журналистки Славиной

СК возобновил проверку после самоубийства журналистки Славиной

Следственный комитет возобновил проверку после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:20

2021-01-13T11:20

2021-01-13T12:05

гибель журналистки ирины славиной

ирина славина

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Следственный комитет возобновил проверку после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального управления ведомства.Проверка проводится уже в третий раз после двух отказов в возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат семьи Александр Караваев. Когда именно проверку решили возобновить, он не в курсе, "документа на руках пока нет".До этого Следственный комитет дважды не нашел в ситуации признаков доведения до самоубийства или склонения к нему. При этом, по словам адвоката, в обоих постановлениях отмечалось, что женщина "с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности".Самоубийство журналистки, которое она совершила 2 октября прямо в центре Нижнего Новгорода, получило большой общественный резонанс. Незадолго до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой.А за день до случившегося у нее дома прошел обыск. Следственный комитет при этом заверял, что связи между обысками и суицидом нет, а по тому уголовному делу она проходила только свидетелем. Фабула дела не раскрывалась.В этой связи председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев просил главу СК РФ Александра Бастрыкина проверить, насколько "законно и обоснованно" у нее проводился обыск накануне ее смерти и насколько объективно выясняются обстоятельства суицида.В Следственном комитете впоследствии сообщили, что руководителю регионального управления СК РФ поручено организовать "полную, объективную и всестороннюю" проверку доводов из обращения.В декабре вопрос о Славиной задавали Владимиру Путину – президент выразил мнение, что случившееся "напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия", раз уголовное дело в отношении нее не возбуждалось.По словам главы государства, проблем в ходе следствия "всегда и везде огромное количество", но "над каждым конкретным случаем [предполагаемых нарушений] надо обязательно работать и на него реагировать, чтобы не было массовости".Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, которое публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

https://ria.ru/20201210/slavina-1588607924.html

https://ria.ru/20201013/shtraf-1579616582.html

нижний новгород

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гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия