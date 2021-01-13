https://ria.ru/20210113/siriya-1592923993.html
В Госдуме надеются на восстановление храмов и школ Сирии после пандемии
В Госдуме надеются на восстановление храмов и школ Сирии после пандемии
Программы по восстановлению Сирии, в которых примет участие и Россия, могут начать реализовывать к лету 2021 года, после "победы над пандемией", заявил РИА... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:34
2021-01-13T19:34
2021-01-13T19:34
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сергей гаврилов
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Программы по восстановлению Сирии, в которых примет участие и Россия, могут начать реализовывать к лету 2021 года, после "победы над пандемией", заявил РИА Новости депутат Госдумы, член депутатской группы по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики Сергей Гаврилов."Мы надеемся, что победа над пандемией позволит приступить к реализации в начале лета широкомасштабных программ по восстановлению социальной сферы, промышленности и экономики Сирии в целом", - сказал Гаврилов.По его словам, эти программы нельзя реализовать без решения проблем жителей Сирии, потерявших работу и жилье."Это и доставка детского питания, медикаментов, теплых вещей, чтобы пережить зиму, и восстановление храмов, монастырей, школ, больниц. Именно эти проблемы помогает решать Россия наряду с такой не менее важной проблемой, как разминирование территории российскими и сирийскими саперами", - пояснил Гаврилов."Сейчас нашей страной развиваются два основных направления сотрудничества с сирийским государством: социально-гуманитарная помощь – это та помощь, которую оказывают благотворители и общественные организации из России, такие как "Боевое братство", ИППО (Императорское православное палестинское общество - ред.) и другие, а также инвестиции в развитие и восстановление разрушенной инфраструктуры Сирии, восстановление нефтедобычи и нефтепереработки, восстановление традиционных высококонкурентных отраслей Сирии. Россия … призывает других партнеров – Китай, Иран и страны Персидского залива – более активно участвовать в экономическом восстановлении Сирии", - отметил депутат.
https://ria.ru/20191030/1560396287.html
https://ria.ru/20190925/1559102870.html
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новости - религия и мировоззрение, императорское православное палестинское общество, госдума рф, боевое братство, сергей гаврилов, сирия
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Программы по восстановлению Сирии, в которых примет участие и Россия, могут начать реализовывать к лету 2021 года, после "победы над пандемией", заявил РИА Новости депутат Госдумы, член депутатской группы по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики Сергей Гаврилов.
"Мы надеемся, что победа над пандемией позволит приступить к реализации в начале лета широкомасштабных программ по восстановлению социальной сферы, промышленности и экономики Сирии в целом", - сказал Гаврилов.
По его словам, эти программы нельзя реализовать без решения проблем жителей Сирии, потерявших работу и жилье.
"Это и доставка детского питания, медикаментов, теплых вещей, чтобы пережить зиму, и восстановление храмов, монастырей, школ, больниц. Именно эти проблемы помогает решать Россия наряду с такой не менее важной проблемой, как разминирование территории российскими и сирийскими саперами", - пояснил Гаврилов.
Он отметил, что пока только Россия оказывает помощь в восстановлении историко-культурного и христианского наследия Сирии.
"Сейчас нашей страной развиваются два основных направления сотрудничества с сирийским государством: социально-гуманитарная помощь – это та помощь, которую оказывают благотворители и общественные организации из России, такие как "Боевое братство", ИППО (Императорское православное палестинское общество - ред.) и другие, а также инвестиции в развитие и восстановление разрушенной инфраструктуры Сирии, восстановление нефтедобычи и нефтепереработки, восстановление традиционных высококонкурентных отраслей Сирии. Россия … призывает других партнеров – Китай, Иран и страны Персидского залива – более активно участвовать в экономическом восстановлении Сирии", - отметил депутат.