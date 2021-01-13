Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210113/siriya-1592923993.html
В Госдуме надеются на восстановление храмов и школ Сирии после пандемии
В Госдуме надеются на восстановление храмов и школ Сирии после пандемии
Программы по восстановлению Сирии, в которых примет участие и Россия, могут начать реализовывать к лету 2021 года, после "победы над пандемией", заявил РИА... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:34
2021-01-13T19:34
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
императорское православное палестинское общество
госдума рф
боевое братство
сергей гаврилов
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155577/65/1555776563_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ee70ab5d6af06561a1ed3efa0cd97b1a.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Программы по восстановлению Сирии, в которых примет участие и Россия, могут начать реализовывать к лету 2021 года, после "победы над пандемией", заявил РИА Новости депутат Госдумы, член депутатской группы по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики Сергей Гаврилов."Мы надеемся, что победа над пандемией позволит приступить к реализации в начале лета широкомасштабных программ по восстановлению социальной сферы, промышленности и экономики Сирии в целом", - сказал Гаврилов.По его словам, эти программы нельзя реализовать без решения проблем жителей Сирии, потерявших работу и жилье."Это и доставка детского питания, медикаментов, теплых вещей, чтобы пережить зиму, и восстановление храмов, монастырей, школ, больниц. Именно эти проблемы помогает решать Россия наряду с такой не менее важной проблемой, как разминирование территории российскими и сирийскими саперами", - пояснил Гаврилов."Сейчас нашей страной развиваются два основных направления сотрудничества с сирийским государством: социально-гуманитарная помощь – это та помощь, которую оказывают благотворители и общественные организации из России, такие как "Боевое братство", ИППО (Императорское православное палестинское общество - ред.) и другие, а также инвестиции в развитие и восстановление разрушенной инфраструктуры Сирии, восстановление нефтедобычи и нефтепереработки, восстановление традиционных высококонкурентных отраслей Сирии. Россия … призывает других партнеров – Китай, Иран и страны Персидского залива – более активно участвовать в экономическом восстановлении Сирии", - отметил депутат.
https://ria.ru/20191030/1560396287.html
https://ria.ru/20190925/1559102870.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155577/65/1555776563_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7281ac79b1e2e5dc369e11fd6a271449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, императорское православное палестинское общество, госдума рф, боевое братство, сергей гаврилов, сирия

В Госдуме надеются на восстановление храмов и школ Сирии после пандемии

19:34 13.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Программы по восстановлению Сирии, в которых примет участие и Россия, могут начать реализовывать к лету 2021 года, после "победы над пандемией", заявил РИА Новости депутат Госдумы, член депутатской группы по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики Сергей Гаврилов.
"Мы надеемся, что победа над пандемией позволит приступить к реализации в начале лета широкомасштабных программ по восстановлению социальной сферы, промышленности и экономики Сирии в целом", - сказал Гаврилов.
По его словам, эти программы нельзя реализовать без решения проблем жителей Сирии, потерявших работу и жилье.
Историческая и современная части Пальмиры - РИА Новости, 1920, 30.10.2019
30 октября 2019, 14:44Религия и мировоззрение
РПЦ призывает христиан к работе по восстановлению инфраструктуры Сирии
"Это и доставка детского питания, медикаментов, теплых вещей, чтобы пережить зиму, и восстановление храмов, монастырей, школ, больниц. Именно эти проблемы помогает решать Россия наряду с такой не менее важной проблемой, как разминирование территории российскими и сирийскими саперами", - пояснил Гаврилов.
Он отметил, что пока только Россия оказывает помощь в восстановлении историко-культурного и христианского наследия Сирии.
"Сейчас нашей страной развиваются два основных направления сотрудничества с сирийским государством: социально-гуманитарная помощь – это та помощь, которую оказывают благотворители и общественные организации из России, такие как "Боевое братство", ИППО (Императорское православное палестинское общество - ред.) и другие, а также инвестиции в развитие и восстановление разрушенной инфраструктуры Сирии, восстановление нефтедобычи и нефтепереработки, восстановление традиционных высококонкурентных отраслей Сирии. Россия … призывает других партнеров – Китай, Иран и страны Персидского залива – более активно участвовать в экономическом восстановлении Сирии", - отметил депутат.
Председатель ЦРО Духовного Управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и представитель администрации президента РФ Сергей мельников (справа) на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства. - РИА Новости, 1920, 25.09.2019
25 сентября 2019, 12:28Религия и мировоззрение
Мусульмане Татарстана помогли восстановить школу в Сирии
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИмператорское православное палестинское обществоГосдума РФБоевое братствоСергей ГавриловСирия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
04:33Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
Лента новостейМолния