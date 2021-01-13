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Дочь приняла мольбы умирающего отца о помощи за глупую шутку

Дочь приняла мольбы умирающего отца о помощи за глупую шутку

Жительница Великобритании приняла предсмертную просьбу о помощи своего отца за глупую шутку. Об этом пишет The Sun. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T01:50

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Жительница Великобритании приняла предсмертную просьбу о помощи своего отца за глупую шутку. Об этом пишет The Sun.Мартин Линч, которому было 72 года, в течение четырех дней пытался связаться с дочерью по WhatsApp. Мужчина, проживавший в Камбодже, страдал от бронхопневмонии и тяжелого недоедания и не мог есть ничего твердого из-за рака, который у него был восемь лет назад.Дочь Линча Дэнни посчитала, что ее отец, отправлявший просьбы о помощи, просто нашел в мессенджере стикеры.После того, как Мартина наконец обнаружили и госпитализировали, его дочь запустила краудфандинговую кампанию, чтобы попытаться собрать средства для его возвращения в Лондон для лечения.Однако она не успела, Линч умер. Собранные деньги теперь пойдут на похороны и возвращение праха на родину.

https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591934231.html

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