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Дочь приняла мольбы умирающего отца о помощи за глупую шутку
Дочь приняла мольбы умирающего отца о помощи за глупую шутку
Жительница Великобритании приняла предсмертную просьбу о помощи своего отца за глупую шутку. Об этом пишет The Sun. РИА Новости, 13.01.2021
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Жительница Великобритании приняла предсмертную просьбу о помощи своего отца за глупую шутку. Об этом пишет The Sun.Мартин Линч, которому было 72 года, в течение четырех дней пытался связаться с дочерью по WhatsApp. Мужчина, проживавший в Камбодже, страдал от бронхопневмонии и тяжелого недоедания и не мог есть ничего твердого из-за рака, который у него был восемь лет назад.Дочь Линча Дэнни посчитала, что ее отец, отправлявший просьбы о помощи, просто нашел в мессенджере стикеры.После того, как Мартина наконец обнаружили и госпитализировали, его дочь запустила краудфандинговую кампанию, чтобы попытаться собрать средства для его возвращения в Лондон для лечения.Однако она не успела, Линч умер. Собранные деньги теперь пойдут на похороны и возвращение праха на родину.
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whatsapp inc., великобритания, лондон, камбоджа, в мире

Дочь приняла мольбы умирающего отца о помощи за глупую шутку

01:50 13.01.2021 (обновлено: 11:07 13.01.2021)
 
© AP Photo / Patrick SisonМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Patrick Sison
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Жительница Великобритании приняла предсмертную просьбу о помощи своего отца за глупую шутку. Об этом пишет The Sun.
Мартин Линч, которому было 72 года, в течение четырех дней пытался связаться с дочерью по WhatsApp. Мужчина, проживавший в Камбодже, страдал от бронхопневмонии и тяжелого недоедания и не мог есть ничего твердого из-за рака, который у него был восемь лет назад.
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Дочь Линча Дэнни посчитала, что ее отец, отправлявший просьбы о помощи, просто нашел в мессенджере стикеры.

"Я просто подумала, что он дурачится, я не знала, что это был крик о помощи", — сказала она.

После того, как Мартина наконец обнаружили и госпитализировали, его дочь запустила краудфандинговую кампанию, чтобы попытаться собрать средства для его возвращения в Лондон для лечения.
Однако она не успела, Линч умер. Собранные деньги теперь пойдут на похороны и возвращение праха на родину.
 
WhatsApp Inc.ВеликобританияЛондонКамбоджаВ мире
 
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