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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/shkoly-1592815981.html
В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
Только в восьми российских школах сохраняются карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса, сообщается в Telegram-канале министерства... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:14
2021-01-13T09:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Только в восьми российских школах сохраняются карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса, сообщается в Telegram-канале министерства просвещения РФ "Большая перемена РФ"."Всего в восьми школах в пяти регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в опубликованной инфографике.Отмечается, что это 0,02% от общего числа школ в стране.Среди отдельных классов на 12 января закрыты 0,07%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, здоровье - общество, образование - общество, общество

В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса

09:14 13.01.2021
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Только в восьми российских школах сохраняются карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса, сообщается в Telegram-канале министерства просвещения РФ "Большая перемена РФ".
"Всего в восьми школах в пяти регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в опубликованной инфографике.
Отмечается, что это 0,02% от общего числа школ в стране.
Среди отдельных классов на 12 января закрыты 0,07%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство просвещения России (Минпросвещения России)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбразование - ОбществоОбщество
 
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