https://ria.ru/20210113/serdtse-1592924626.html

Выявлен ранний признак сердечных заболеваний

Выявлен ранний признак сердечных заболеваний

Ученые выяснили, что накопление кальция в брюшной аорте — тревожный признак возможных в будущем инфаркта миокарда или инсульта. Результаты исследования... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T23:59

2021-01-13T23:59

2021-01-13T23:59

наука

инсульт

инфаркты

здоровье

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ученые выяснили, что накопление кальция в брюшной аорте — тревожный признак возможных в будущем инфаркта миокарда или инсульта. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association.Проанализировав 52 предыдущих исследования, авторы пришли к выводу, что люди с кальцификацией брюшной аорты (AAC) в два-четыре раза более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. При этом чем больше кальция в стенках кровеносных сосудов, тем выше вероятность возникновения серьезных осложнений. Еще большему риску подвергаются люди с хроническим заболеванием почек.Кальций может накапливаться в кровеносных сосудах, блокируя кровоснабжение или вызывая разрыв бляшек, что является основной причиной инфарктов и инсультов. Факторы, способствующие кальцификации артерий — неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и генетическая предрасположенность."Сердечные заболевания часто называют тихим убийцей, поскольку многие люди не знают, что они подвержены риску или что у них есть ранние предупреждающие признаки, такие как кальциноз брюшной полости или коронарной артерии, — приводятся в пресс-релизе австралийского Университета Эдит Коуэн (ECU) в Перте слова руководителя исследования Джоша Льюиса (Josh Lewis), доцента Школы медицины и наук о здоровье ECU. — Брюшная аорта — одно из первых мест, где может происходить накопление кальция в артериях, даже раньше, чем в сердце. Если мы это обнаружим на ранней стадии, мы сможем вмешаться и внести изменения в образ жизни человека и назначить лекарства, способные остановить прогрессирование опасного состояния".В исследовании также приняли участие американские и австралийские ученые из Гарвардского Института проблем старения Хинды и Маркуса, Сиднейского университета, Университета Западной Австралии и Университета Миннесоты, а также их коллеги из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции INSERM.Авторы отмечают, что кальциноз брюшной аорты обычно выявляют случайно во время сканирование бокового отдела позвоночника с помощью аппаратов для определения плотности костной ткани или на рентгеновских снимках."Теперь у нас есть гораздо лучшее представление о прогнозе, — продолжает Льюис. — Это может послужить сигналом для врачей о том, что им необходимо исследовать и оценить риск сердечного приступа или инсульта у своих пациентов. В конечном итоге, если мы сможем идентифицировать это состояние раньше, это потенциально может спасти множество жизней в будущем".Исследователи считают, что модифицировав метод сканирования плотности артерий с помощью искусственного интеллекта, можно будет не только выявлять, но и проводить количественную оценку кальцификации брюшной аорты.Это даст возможность большему количеству людей осознать риск развития у них инфаркта или инсульта и предпринять меры по их раннему предупреждению. Такие меры, по мнению авторов, могут включать: изменение образа жизни, постоянный контроль артериального давления и уровня холестерина, а также всестороннюю проверку сердца.

https://ria.ru/20201030/serdtse-1582171542.html

https://ria.ru/20200915/lekarstva-1577269718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инсульт, инфаркты, здоровье