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Заразившегося коронавирусом президента Армении госпитализировали
Заразившегося коронавирусом президента Армении госпитализировали
Заразившийся коронавирусом президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщили в среду в пресс-службе президента. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:12
2021-01-13T11:12
2021-01-13T11:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
армен саркисян
армения
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ЕРЕВАН, 13 янв - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщили в среду в пресс-службе президента.В начале января в администрации президента Армении заявили РИА Новости, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне, выявили коронавирус, он находился в самоизоляции. Заразилась и его жена. В пресс-службе главы государства заявили, что Саркисян вернется на родину с разрешения врачей, когда состояние здоровья стабилизируется."Саркисян, заразившийся коронавирусом и лечившийся в домашних условиях, переведен в больницу. Течение болезни пока сложное, с присущими заболеванию характерными симптомами, в том числе высокой температурой и двусторонней пневмонией", - говорится в сообщении на сайте президента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, армен саркисян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 13 янв - РИА Новости.
Заразившийся коронавирусом президент Армении Армен Саркисян
госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщили в среду в пресс-службе президента.
В начале января в администрации президента Армении заявили РИА Новости, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне, выявили коронавирус, он находился в самоизоляции. Заразилась и его жена. В пресс-службе главы государства заявили, что Саркисян вернется на родину с разрешения врачей, когда состояние здоровья стабилизируется.
"Саркисян, заразившийся коронавирусом и лечившийся в домашних условиях, переведен в больницу. Течение болезни пока сложное, с присущими заболеванию характерными симптомами, в том числе высокой температурой и двусторонней пневмонией", - говорится в сообщении на сайте президента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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