Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/sarkisyan-1592832860.html
Заразившегося коронавирусом президента Армении госпитализировали
Заразившегося коронавирусом президента Армении госпитализировали
Заразившийся коронавирусом президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщили в среду в пресс-службе президента. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:12
2021-01-13T11:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
армен саркисян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152461/42/1524614279_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_c6896ad225d8b688b59938659fe10be0.jpg
ЕРЕВАН, 13 янв - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщили в среду в пресс-службе президента.В начале января в администрации президента Армении заявили РИА Новости, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне, выявили коронавирус, он находился в самоизоляции. Заразилась и его жена. В пресс-службе главы государства заявили, что Саркисян вернется на родину с разрешения врачей, когда состояние здоровья стабилизируется."Саркисян, заразившийся коронавирусом и лечившийся в домашних условиях, переведен в больницу. Течение болезни пока сложное, с присущими заболеванию характерными симптомами, в том числе высокой температурой и двусторонней пневмонией", - говорится в сообщении на сайте президента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152461/42/1524614279_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_3971c1cd3c42be2e2d747b1b41d2894e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, армен саркисян, армения, в мире

Заразившегося коронавирусом президента Армении госпитализировали

11:12 13.01.2021 (обновлено: 11:25 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 янв - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщили в среду в пресс-службе президента.
В начале января в администрации президента Армении заявили РИА Новости, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне, выявили коронавирус, он находился в самоизоляции. Заразилась и его жена. В пресс-службе главы государства заявили, что Саркисян вернется на родину с разрешения врачей, когда состояние здоровья стабилизируется.
"Саркисян, заразившийся коронавирусом и лечившийся в домашних условиях, переведен в больницу. Течение болезни пока сложное, с присущими заболеванию характерными симптомами, в том числе высокой температурой и двусторонней пневмонией", - говорится в сообщении на сайте президента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Армен СаркисянАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:46В Раде признали, что России не о чем говорить с Украиной
15:43Диетолог назвала простые правила для похудения
15:41Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
Лента новостейМолния