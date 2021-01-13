https://ria.ru/20210113/sarkisyan-1592832860.html

Заразившегося коронавирусом президента Армении госпитализировали

Заразившегося коронавирусом президента Армении госпитализировали

Заразившийся коронавирусом президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщили в среду в пресс-службе президента. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:12

2021-01-13T11:12

2021-01-13T11:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

армен саркисян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 янв - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Армении Армен Саркисян госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщили в среду в пресс-службе президента.В начале января в администрации президента Армении заявили РИА Новости, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне, выявили коронавирус, он находился в самоизоляции. Заразилась и его жена. В пресс-службе главы государства заявили, что Саркисян вернется на родину с разрешения врачей, когда состояние здоровья стабилизируется."Саркисян, заразившийся коронавирусом и лечившийся в домашних условиях, переведен в больницу. Течение болезни пока сложное, с присущими заболеванию характерными симптомами, в том числе высокой температурой и двусторонней пневмонией", - говорится в сообщении на сайте президента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

армения

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, армен саркисян, армения, в мире