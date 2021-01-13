https://ria.ru/20210113/sanktsii-1592807466.html

США пригрозили компаниям из Европы санкциями из-за "Северного потока — 2"

США пригрозили компаниям из Европы санкциями из-за "Северного потока — 2"

Госдеп США в январе предупредил о риске санкций европейские компании, которые, по мнению Вашингтона, помогают России в строительстве газопровода "Северный поток РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T06:39

2021-01-13T06:39

2021-01-13T09:17

северный поток — 2

сша

в мире

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдеп США в январе предупредил о риске санкций европейские компании, которые, по мнению Вашингтона, помогают России в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники.В четверг или пятницу Госдеп, по информации Рейтер, намерен опубликовать доклад по компаниям, которые, по его мнению, участвуют в прокладке трубопровода."Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтики до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в конце 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была отказаться от участия в прокладке трубопровода.В декабре прошлого года трубоукладчик "Фортуна" достроил один из двух недоделанных участков газопровода. Укладка последнего недостроенного отрезка, в датских водах, должна стартовать в пятницу, 15 января. Там также планировалось использовать "Фортуну".

https://ria.ru/20210111/gazoprovod-1592511946.html

сша

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северный поток — 2, сша, в мире