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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210113/samoubiystvo-1592854880.html
Обвиненный в проникновении в Капитолий мужчина покончил с собой
Обвиненный в проникновении в Капитолий мужчина покончил с собой
Мужчина из Джорджии, который был обвинен в незаконном проникновении на территорию Капитолия во время штурма здания сторонниками президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:23
2021-01-13T13:23
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
джорджия
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мужчина из Джорджии, который был обвинен в незаконном проникновении на территорию Капитолия во время штурма здания сторонниками президента США Дональда Трампа, покончил с собой, сообщает издание New York Times со ссылкой на заключение судмедэкспертов.Сообщается, что 53-летний финансовый консультант Кристофер С. был задержан после штурма Капитолия на прошлой неделе. Согласно судебным документам, ему были предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию Капитолия, а также нарушении комендантского часа.Сам Кристофер, представ перед судом в четверг, не признал себя виновным по обоим обвинениям. В субботу он был найден мертвым в своем доме.Ранее представители полиции сообщили изданию Washington Post, что 51-лентний американский полицейский Ховард Либенгуд, который был свидетелем беспорядков в Капитолии, покончил с собой в минувшие выходные.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.Во вторник и.о. федерального прокурора США Майкл Шервин заявил, что 170 человек опознаны в качестве участников штурма Капитолия, более чем по 70 делам уже предъявлены обвинения.
https://rsport.ria.ru/20210112/keller-1592769603.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, джорджия, вашингтон (город), сша, в мире

Обвиненный в проникновении в Капитолий мужчина покончил с собой

13:23 13.01.2021
 
© REUTERS / Leah MillisПлакат с картиной "Вашингтонский переход через Делавэр" в руках сторонников президента США Дональда Трампа во время штурма здание Капитолия США в Вашингтоне
Плакат с картиной Вашингтонский переход через Делавэр в руках сторонников президента США Дональда Трампа во время штурма здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© REUTERS / Leah Millis
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мужчина из Джорджии, который был обвинен в незаконном проникновении на территорию Капитолия во время штурма здания сторонниками президента США Дональда Трампа, покончил с собой, сообщает издание New York Times со ссылкой на заключение судмедэкспертов.
Сообщается, что 53-летний финансовый консультант Кристофер С. был задержан после штурма Капитолия на прошлой неделе. Согласно судебным документам, ему были предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию Капитолия, а также нарушении комендантского часа.
Сам Кристофер, представ перед судом в четверг, не признал себя виновным по обоим обвинениям. В субботу он был найден мертвым в своем доме.
Ранее представители полиции сообщили изданию Washington Post, что 51-лентний американский полицейский Ховард Либенгуд, который был свидетелем беспорядков в Капитолии, покончил с собой в минувшие выходные.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Во вторник и.о. федерального прокурора США Майкл Шервин заявил, что 170 человек опознаны в качестве участников штурма Капитолия, более чем по 70 делам уже предъявлены обвинения.
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Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденДжорджияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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