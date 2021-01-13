https://ria.ru/20210113/samoubiystvo-1592854880.html

Обвиненный в проникновении в Капитолий мужчина покончил с собой

Обвиненный в проникновении в Капитолий мужчина покончил с собой

Мужчина из Джорджии, который был обвинен в незаконном проникновении на территорию Капитолия во время штурма здания сторонниками президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:23

2021-01-13T13:23

2021-01-13T13:23

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мужчина из Джорджии, который был обвинен в незаконном проникновении на территорию Капитолия во время штурма здания сторонниками президента США Дональда Трампа, покончил с собой, сообщает издание New York Times со ссылкой на заключение судмедэкспертов.Сообщается, что 53-летний финансовый консультант Кристофер С. был задержан после штурма Капитолия на прошлой неделе. Согласно судебным документам, ему были предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию Капитолия, а также нарушении комендантского часа.Сам Кристофер, представ перед судом в четверг, не признал себя виновным по обоим обвинениям. В субботу он был найден мертвым в своем доме.Ранее представители полиции сообщили изданию Washington Post, что 51-лентний американский полицейский Ховард Либенгуд, который был свидетелем беспорядков в Капитолии, покончил с собой в минувшие выходные.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.Во вторник и.о. федерального прокурора США Майкл Шервин заявил, что 170 человек опознаны в качестве участников штурма Капитолия, более чем по 70 делам уже предъявлены обвинения.

https://rsport.ria.ru/20210112/keller-1592769603.html

https://ria.ru/20210112/shturm-1592777407.html

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капитолий, дональд трамп, джо байден, джорджия, вашингтон (город), сша, в мире