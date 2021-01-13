Обвиненный в проникновении в Капитолий мужчина покончил с собой
© REUTERS / Leah MillisПлакат с картиной "Вашингтонский переход через Делавэр" в руках сторонников президента США Дональда Трампа во время штурма здание Капитолия США в Вашингтоне
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мужчина из Джорджии, который был обвинен в незаконном проникновении на территорию Капитолия во время штурма здания сторонниками президента США Дональда Трампа, покончил с собой, сообщает издание New York Times со ссылкой на заключение судмедэкспертов.
Сообщается, что 53-летний финансовый консультант Кристофер С. был задержан после штурма Капитолия на прошлой неделе. Согласно судебным документам, ему были предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию Капитолия, а также нарушении комендантского часа.
Сам Кристофер, представ перед судом в четверг, не признал себя виновным по обоим обвинениям. В субботу он был найден мертвым в своем доме.
Ранее представители полиции сообщили изданию Washington Post, что 51-лентний американский полицейский Ховард Либенгуд, который был свидетелем беспорядков в Капитолии, покончил с собой в минувшие выходные.
Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Во вторник и.о. федерального прокурора США Майкл Шервин заявил, что 170 человек опознаны в качестве участников штурма Капитолия, более чем по 70 делам уже предъявлены обвинения.