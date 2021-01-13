https://ria.ru/20210113/samolet-1592888199.html
В Шереметьево сел самолет после срабатывания датчика неисправности
В Шереметьево сел самолет после срабатывания датчика неисправности
Самолет А330 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Владивостока в Москву, благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:12
2021-01-13T16:12
2021-01-13T16:48
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аэрофлот
владивосток
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Самолет А330 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Владивостока в Москву, благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности тормозной системы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Шереметьево" благополучно приземлился самолет А330 рейсом №1703 из Владивостока", - сказал собеседник агентства.По его словам, во время полета у Airbus сработал датчик отказа тормозной системы.
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туризм, airbus, москва, происшествия, аэрофлот, владивосток, шереметьево (аэропорт)