https://ria.ru/20210113/samolet-1592888199.html

В Шереметьево сел самолет после срабатывания датчика неисправности

В Шереметьево сел самолет после срабатывания датчика неисправности

Самолет А330 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Владивостока в Москву, благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:12

2021-01-13T16:12

2021-01-13T16:48

туризм

airbus

москва

происшествия

аэрофлот

владивосток

шереметьево (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590767760_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_1c7309318aa7fe8556ada9fd6d77ae29.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Самолет А330 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Владивостока в Москву, благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности тормозной системы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Шереметьево" благополучно приземлился самолет А330 рейсом №1703 из Владивостока", - сказал собеседник агентства.По его словам, во время полета у Airbus сработал датчик отказа тормозной системы.

https://ria.ru/20210108/samolet-1592296313.html

москва

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, airbus, москва, происшествия, аэрофлот, владивосток, шереметьево (аэропорт)