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В России с начала января подешевел сахар
В России с начала января подешевел сахар
Подсолнечное масло, куриные яйца и пшеничная мука в России за 11 дней января подорожали по сравнению с концом прошлого года, тогда как сахар продолжил дешеветь, РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:30
2021-01-13T19:30
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подсолнечное масло, куриные яйца и пшеничная мука в России за 11 дней января подорожали по сравнению с концом прошлого года, тогда как сахар продолжил дешеветь, следует из материалов Росстата.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.После заключения соглашений сахар и масло дешевели: цены на них снижались с 15 по 21 декабря и с 22 по 28 декабря. Стоимость сахара продолжила понижаться: за период с 1 по 11 января цены на него в РФ уменьшились на 0,7%. В 56 регионах России его стоимость снизилась на 0,1-1,5%, в 12 субъектах - на 1,6-3,8%. В девяти регионах цены выросли на 0,1-6,7%, в восьми - стоимость не менялась.Однако подсолнечное масло снова стало дорожать - цены на него по состоянию на 11 января выросли на 0,1% к концу декабря 2020 года, в том числе в 24 регионах - на 0,1-1%, в 14 регионах - на 1,1-5,3%. В девяти субъектах цены не изменились, в 29 субъектах стоимость подсолнечного масла снизилась на 0,1-1,5%, в девяти субъектах - на 1,6-3,1%."Цены на яйца куриные в среднем по стране выросли на 0,3%, в том числе в 35 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2,4%, в 10 субъектах - на 2,5-7,6%. В четырех субъектах цены не изменились. В 21 субъекте цены снизились на 0,1-1%, в 15 субъектах - на 1,1-4,1%", - добавляет статистическое ведомство.Пшеничная мука за 11 дней января в России подорожала на 0,3%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки - на 0,2%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - также на 0,2%. Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов не изменились. Рис подорожал на 0,1%, гречневая крупа - на 0,2%, пшено подешевело на 0,4%.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

В России с начала января подешевел сахар

19:30 13.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Подсолнечное масло, куриные яйца и пшеничная мука в России за 11 дней января подорожали по сравнению с концом прошлого года, тогда как сахар продолжил дешеветь, следует из материалов Росстата.
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 13:05
Росстат назвал самый подорожавший в 2020 году продукт
После заключения соглашений сахар и масло дешевели: цены на них снижались с 15 по 21 декабря и с 22 по 28 декабря. Стоимость сахара продолжила понижаться: за период с 1 по 11 января цены на него в РФ уменьшились на 0,7%. В 56 регионах России его стоимость снизилась на 0,1-1,5%, в 12 субъектах - на 1,6-3,8%. В девяти регионах цены выросли на 0,1-6,7%, в восьми - стоимость не менялась.
Однако подсолнечное масло снова стало дорожать - цены на него по состоянию на 11 января выросли на 0,1% к концу декабря 2020 года, в том числе в 24 регионах - на 0,1-1%, в 14 регионах - на 1,1-5,3%. В девяти субъектах цены не изменились, в 29 субъектах стоимость подсолнечного масла снизилась на 0,1-1,5%, в девяти субъектах - на 1,6-3,1%.
"Цены на яйца куриные в среднем по стране выросли на 0,3%, в том числе в 35 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2,4%, в 10 субъектах - на 2,5-7,6%. В четырех субъектах цены не изменились. В 21 субъекте цены снизились на 0,1-1%, в 15 субъектах - на 1,1-4,1%", - добавляет статистическое ведомство.
Пшеничная мука за 11 дней января в России подорожала на 0,3%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки - на 0,2%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - также на 0,2%. Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов не изменились. Рис подорожал на 0,1%, гречневая крупа - на 0,2%, пшено подешевело на 0,4%.
Введение госконтроля за ценами на базовые продукты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 13:05Инфографика
Как выросли цены на сахар, муку и подсолнечное масло в 2020 году
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
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