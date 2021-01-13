https://ria.ru/20210113/sakhalin-1592812635.html

Умер первый губернатор Сахалина Валентин Федоров

Умер первый губернатор Сахалина Валентин Федоров

Первый губернатор Сахалинской области Валентин Фёдоров скончался в возрасте 81 года, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T08:38

2021-01-13T08:38

2021-01-13T08:38

валерий лимаренко

южно-сахалинск

сахалинская область

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв - РИА Новости. Первый губернатор Сахалинской области Валентин Фёдоров скончался в возрасте 81 года, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона."Не стало крупного ученого-экономиста, первого губернатора Сахалинской области Валентина Петровича Федорова. Он возглавил островной регион в непростое для нашей страны время (в 1991 году). Но, несмотря на многие трудности, Валентин Петрович дал старт важнейшим социально-экономическим преобразованиям и заложил основы для дальнейшего развития области. При нем появились десятки новых предприятий в сельском хозяйстве и рыбной промышленности. Началось сотрудничество с иностранными компаниями по освоению сахалинского шельфа. Разработана и принята первая федеральная программа развития Курильских островов", - говорится в тексте соболезнования от имени губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.Соболезнования родным и близким Валентина Федорова выразили мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и коллектив администрации города.В разные годы Федоров занимал посты в государственных и партийных органах страны, был председателем Сахалинского облисполкома, губернатором островного региона (1991-1993), заместителем министра экономики России. Занимался научной работой и литературной деятельностью, сообщили в мэрии.

https://ria.ru/20201215/tomsk-1589263746.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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валерий лимаренко, южно-сахалинск, сахалинская область, общество