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Умер первый губернатор Сахалина Валентин Федоров
Умер первый губернатор Сахалина Валентин Федоров
Первый губернатор Сахалинской области Валентин Фёдоров скончался в возрасте 81 года, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T08:38
2021-01-13T08:38
валерий лимаренко
южно-сахалинск
сахалинская область
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв - РИА Новости. Первый губернатор Сахалинской области Валентин Фёдоров скончался в возрасте 81 года, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона."Не стало крупного ученого-экономиста, первого губернатора Сахалинской области Валентина Петровича Федорова. Он возглавил островной регион в непростое для нашей страны время (в 1991 году). Но, несмотря на многие трудности, Валентин Петрович дал старт важнейшим социально-экономическим преобразованиям и заложил основы для дальнейшего развития области. При нем появились десятки новых предприятий в сельском хозяйстве и рыбной промышленности. Началось сотрудничество с иностранными компаниями по освоению сахалинского шельфа. Разработана и принята первая федеральная программа развития Курильских островов", - говорится в тексте соболезнования от имени губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.Соболезнования родным и близким Валентина Федорова выразили мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и коллектив администрации города.В разные годы Федоров занимал посты в государственных и партийных органах страны, был председателем Сахалинского облисполкома, губернатором островного региона (1991-1993), заместителем министра экономики России. Занимался научной работой и литературной деятельностью, сообщили в мэрии.
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валерий лимаренко, южно-сахалинск, сахалинская область, общество

Умер первый губернатор Сахалина Валентин Федоров

08:38 13.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПервый губернатор Сахалина Валентин Фёдоров
Первый губернатор Сахалина Валентин Фёдоров - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв - РИА Новости. Первый губернатор Сахалинской области Валентин Фёдоров скончался в возрасте 81 года, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.
"Не стало крупного ученого-экономиста, первого губернатора Сахалинской области Валентина Петровича Федорова. Он возглавил островной регион в непростое для нашей страны время (в 1991 году). Но, несмотря на многие трудности, Валентин Петрович дал старт важнейшим социально-экономическим преобразованиям и заложил основы для дальнейшего развития области. При нем появились десятки новых предприятий в сельском хозяйстве и рыбной промышленности. Началось сотрудничество с иностранными компаниями по освоению сахалинского шельфа. Разработана и принята первая федеральная программа развития Курильских островов", - говорится в тексте соболезнования от имени губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
Соболезнования родным и близким Валентина Федорова выразили мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и коллектив администрации города.
В разные годы Федоров занимал посты в государственных и партийных органах страны, был председателем Сахалинского облисполкома, губернатором островного региона (1991-1993), заместителем министра экономики России. Занимался научной работой и литературной деятельностью, сообщили в мэрии.
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Валерий ЛимаренкоЮжно-СахалинскСахалинская областьОбщество
 
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