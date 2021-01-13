https://ria.ru/20210113/rzhd-1592863097.html
В РЖД опровергли сообщение об утечке данных клиентов
В РЖД опровергли сообщение об утечке данных клиентов
РЖД проводят расследование по публикации в открытом источнике данных о возможности доступа к информационной системе холдинга, в том числе к видеокамерам, утечки РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:15
2021-01-13T14:15
2021-01-13T14:37
технологии
ржд
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. РЖД проводят расследование по публикации в открытом источнике данных о возможности доступа к информационной системе холдинга, в том числе к видеокамерам, утечки данных клиентов не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в сети появилась информация, что возможно получить доступ к ряду систем компании, в том числе видеокамерам."РЖД проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга. Сообщаем, что утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет", - сообщили в компании.Там отметили, что РЖД непрерывно совершенствует собственную ИТ-инфраструктуру - одну из самых масштабных в России - тестирует и аудирует новые решения."Компания открыта и приветствует предложения по усовершенствованию собственной ИТ-инфраструктуры, при этом выступает против неправомерного доступа к информационным системам и публикации данных, связанных с информационной безопасностью, в открытых источниках. Напоминаем, что неправомерный доступ к компьютерной информации является уголовным правонарушением", - добавили в компании.
https://ria.ru/20210104/utechka-1591937159.html
https://ria.ru/20210111/utechka-1592641896.html
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технологии, ржд, общество
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. РЖД
проводят расследование по публикации в открытом источнике данных о возможности доступа к информационной системе холдинга, в том числе к видеокамерам, утечки данных клиентов не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в сети появилась информация, что возможно получить доступ к ряду систем компании, в том числе видеокамерам.
"РЖД проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга. Сообщаем, что утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет", - сообщили в компании.
Там отметили, что РЖД непрерывно совершенствует собственную ИТ-инфраструктуру - одну из самых масштабных в России - тестирует и аудирует новые решения.
"Компания открыта и приветствует предложения по усовершенствованию собственной ИТ-инфраструктуры, при этом выступает против неправомерного доступа к информационным системам и публикации данных, связанных с информационной безопасностью, в открытых источниках. Напоминаем, что неправомерный доступ к компьютерной информации является уголовным правонарушением", - добавили в компании.