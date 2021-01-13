https://ria.ru/20210113/rzhd-1592863097.html

В РЖД опровергли сообщение об утечке данных клиентов

В РЖД опровергли сообщение об утечке данных клиентов

РЖД проводят расследование по публикации в открытом источнике данных о возможности доступа к информационной системе холдинга, в том числе к видеокамерам, утечки РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:15

2021-01-13T14:15

2021-01-13T14:37

технологии

ржд

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151673/36/1516733638_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_9f144532ab51b43691c1f63fafaca00f.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. РЖД проводят расследование по публикации в открытом источнике данных о возможности доступа к информационной системе холдинга, в том числе к видеокамерам, утечки данных клиентов не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в сети появилась информация, что возможно получить доступ к ряду систем компании, в том числе видеокамерам."РЖД проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга. Сообщаем, что утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет", - сообщили в компании.Там отметили, что РЖД непрерывно совершенствует собственную ИТ-инфраструктуру - одну из самых масштабных в России - тестирует и аудирует новые решения."Компания открыта и приветствует предложения по усовершенствованию собственной ИТ-инфраструктуры, при этом выступает против неправомерного доступа к информационным системам и публикации данных, связанных с информационной безопасностью, в открытых источниках. Напоминаем, что неправомерный доступ к компьютерной информации является уголовным правонарушением", - добавили в компании.

https://ria.ru/20210104/utechka-1591937159.html

https://ria.ru/20210111/utechka-1592641896.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, ржд, общество