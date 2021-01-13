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Рубль признали самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака"
Рубль признали самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака"
Журнал The Economist признал рубль самой недооцененной валютой мира в соответствии с "индексом бигмака". РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:40
2021-01-13T13:25
курс рубля
экономика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Журнал The Economist признал рубль самой недооцененной валютой мира в соответствии с "индексом бигмака".Расчет используется для определения паритета покупательной способности (ППС) и расчета "реальных" обменных курсов валют. Для расчета авторы взяли один стандартный продукт, который можно купить в большинстве стран мира, но за разную цену в пересчете на другие валюты. При этом для расчета ППС используется гипотеза, по которой один и тот же товар должен стоить одинаково во всех странах мира. Иная ситуация свидетельствует о заниженном либо завышенном курсе местной валюты.Так, по данным издания, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоит в среднем 5,66 доллара, а в России — 135 рублей (1,81 доллара). Для "уравнивания" стоимости доллар должен стоить 23,85 рубля, тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже.В результате, по оценке специалистов, курс рубля занижен на 68 процентов, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — на 47,3 процента, что делает российскую валюту самой недооцененной в мире.Другими валютами с наиболее заниженным курсом оказались гонконгский доллар (на 46,8 процента) и турецкая лира (на 39,7 процента).
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курс рубля, экономика

Рубль признали самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака"

11:40 13.01.2021 (обновлено: 13:25 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Журнал The Economist признал рубль самой недооцененной валютой мира в соответствии с "индексом бигмака".
Расчет используется для определения паритета покупательной способности (ППС) и расчета "реальных" обменных курсов валют. Для расчета авторы взяли один стандартный продукт, который можно купить в большинстве стран мира, но за разную цену в пересчете на другие валюты. При этом для расчета ППС используется гипотеза, по которой один и тот же товар должен стоить одинаково во всех странах мира. Иная ситуация свидетельствует о заниженном либо завышенном курсе местной валюты.
Так, по данным издания, обычный бигмак в США в январе 2021 года стоит в среднем 5,66 доллара, а в России — 135 рублей (1,81 доллара). Для "уравнивания" стоимости доллар должен стоить 23,85 рубля, тогда как в реальности стоит в три с лишним раза дороже.
В результате, по оценке специалистов, курс рубля занижен на 68 процентов, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — на 47,3 процента, что делает российскую валюту самой недооцененной в мире.
Другими валютами с наиболее заниженным курсом оказались гонконгский доллар (на 46,8 процента) и турецкая лира (на 39,7 процента).
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