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Банки назвали основное преимущество цифрового рубля
Банки назвали основное преимущество цифрового рубля
Российские банки считают, что основным преимуществом цифрового рубля будет его использование в офлайн-режиме, однако считают, что на этапе пилотного проекта не... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:15
2021-01-13T09:15
центральный банк рф (цб рф)
рубль
технологии
экономика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские банки считают, что основным преимуществом цифрового рубля будет его использование в офлайн-режиме, однако считают, что на этапе пилотного проекта не стоит внедрять такую возможность, поскольку это потребует существенных затрат на разработку соответствующей инфраструктуры и влечет за собой ряд рисков, следует из исследования мнения кредитных организаций, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.Его организовала Ассоциация банков России (АБР), в нем приняли участие 17 банков, на их долю приходится 57,4% совокупных активов банковской системы, что свидетельствует о высокой репрезентативности полученных результатов. В октябре 2020 года Банк России сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры."По мнению преобладающего числа участников, использование цифрового рубля в офлайн-режиме является основным уникальным отличием от действующих форм денег и отказ от этой возможности ставит вопрос о целесообразности проекта в целом", - указывается в исследовании АБР.Однако это потребует существенных затрат на разработку и внедрение соответствующей инфраструктуры, указывается также в исследовании. При наличии возможности офлайн-оплаты функция денег как средства обмена будет для цифрового рубля более полноценной, и позволит увеличить уровень использования цифровой валюты ЦБ.Наряду с этим отдельные участники полагают, что использование цифрового рубля в офлайн-режиме создает дополнительные риски (расчетные, ликвидности и тому подобное), значительно усложняет инфраструктуру и правила работы с цифровыми рублями. С учетом этого цифровую валюту следует крайне осторожно - особенно на первых этапах введения цифровой валюты ЦБ - использовать в офлайн-режиме, поскольку расширяется пространство для сбоев, ошибок и мошенничества, считают банки.Только незначительная часть респондентов считает целесообразным уже на первом этапе запуска цифрового рубля обеспечить возможность расчетов с ним в офлайн-режиме. "Большинство участников опроса полагает, что на этапе пилотирования эта задача не является первоочередной. На первом этапе достаточно работы в онлайн-режиме, поскольку проработка технологии офлайн-режима может значительно затормозить процесс запуска пилотного проекта", - указывается в исследовании.
https://ria.ru/20210113/banki-1592811686.html
https://ria.ru/20201224/rubl-1590664757.html
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центральный банк рф (цб рф), рубль, технологии, экономика

Банки назвали основное преимущество цифрового рубля

09:15 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСимвол "рубля"
Символ рубля - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские банки считают, что основным преимуществом цифрового рубля будет его использование в офлайн-режиме, однако считают, что на этапе пилотного проекта не стоит внедрять такую возможность, поскольку это потребует существенных затрат на разработку соответствующей инфраструктуры и влечет за собой ряд рисков, следует из исследования мнения кредитных организаций, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Его организовала Ассоциация банков России (АБР), в нем приняли участие 17 банков, на их долю приходится 57,4% совокупных активов банковской системы, что свидетельствует о высокой репрезентативности полученных результатов. В октябре 2020 года Банк России сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.
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"По мнению преобладающего числа участников, использование цифрового рубля в офлайн-режиме является основным уникальным отличием от действующих форм денег и отказ от этой возможности ставит вопрос о целесообразности проекта в целом", - указывается в исследовании АБР.
Однако это потребует существенных затрат на разработку и внедрение соответствующей инфраструктуры, указывается также в исследовании. При наличии возможности офлайн-оплаты функция денег как средства обмена будет для цифрового рубля более полноценной, и позволит увеличить уровень использования цифровой валюты ЦБ.
Наряду с этим отдельные участники полагают, что использование цифрового рубля в офлайн-режиме создает дополнительные риски (расчетные, ликвидности и тому подобное), значительно усложняет инфраструктуру и правила работы с цифровыми рублями. С учетом этого цифровую валюту следует крайне осторожно - особенно на первых этапах введения цифровой валюты ЦБ - использовать в офлайн-режиме, поскольку расширяется пространство для сбоев, ошибок и мошенничества, считают банки.
Только незначительная часть респондентов считает целесообразным уже на первом этапе запуска цифрового рубля обеспечить возможность расчетов с ним в офлайн-режиме. "Большинство участников опроса полагает, что на этапе пилотирования эта задача не является первоочередной. На первом этапе достаточно работы в онлайн-режиме, поскольку проработка технологии офлайн-режима может значительно затормозить процесс запуска пилотного проекта", - указывается в исследовании.
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