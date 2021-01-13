https://ria.ru/20210113/rubl-1592808323.html
Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
Выпуск цифрового рубля вызовет отток средств клиентов из банков и негативно отразится на их кредитоспособности, также есть риск роста ставок, следует из... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T07:04
2021-01-13T07:04
2021-01-13T15:32
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Выпуск цифрового рубля вызовет отток средств клиентов из банков и негативно отразится на их кредитоспособности, также есть риск роста ставок, следует из исследования мнения российских банков, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.Его организовала Ассоциация банков России (АБР), в нем приняли участие 17 банков, на их долю приходится 57,4% совокупных активов банковской системы, что свидетельствует о высокой репрезентативности полученных результатов. В октябре 2020 года ЦБ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать еще одной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.При этом отмечается, что степень такого влияния будет зависеть в том числе от модели реализации цифрового рубля. Роль кредитных организаций может быть ограничена исключительно агентской функцией, в соответствии с которой банки не аккумулируют на своих балансах цифровую валюту, а открывают и ведут кошельки клиентов на платформе ЦБ.Оптимальным, по их мнению, видится сценарное моделирование и поэтапный переход к использованию цифрового рубля. Участники опроса сфокусировали внимание также на том, что эмиссия цифрового рубля и массовый перевод клиентских счетов с балансов банков на баланс Центрального банка создаст условия для конкуренции между Банком России и кредитными организациями: ЦБ в одном лице становится регулятором, оператором платформы и держателем кошельков клиентов, вступая в прямую конкуренцию с банками за остатки на клиентских счетах.
https://ria.ru/20210113/rubl-1592800305.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Выпуск цифрового рубля вызовет отток средств клиентов из банков и негативно отразится на их кредитоспособности, также есть риск роста ставок, следует из исследования мнения российских банков, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Его организовала Ассоциация банков России (АБР), в нем приняли участие 17 банков, на их долю приходится 57,4% совокупных активов банковской системы, что свидетельствует о высокой репрезентативности полученных результатов. В октябре 2020 года ЦБ
сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать еще одной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.
"По мнению большинства респондентов, введение ЦВЦБ (цифровая валюта Центрального банка. — Прим. ред.) вызовет отток средств клиентов из коммерческих банков и, как результат, окажет негативное влияние на их кредитоспособность", — говорится в исследовании АБР.
При этом отмечается, что степень такого влияния будет зависеть в том числе от модели реализации цифрового рубля. Роль кредитных организаций может быть ограничена исключительно агентской функцией, в соответствии с которой банки не аккумулируют на своих балансах цифровую валюту, а открывают и ведут кошельки клиентов на платформе ЦБ.
"Но в том случае, если цифровые рубли не будут учитываться в пассивах банков как источник фондирования операций, то это приведет к существенному падению ликвидности, сокращению доступности кредита и росту процентных ставок. Банку России необходимо учитывать все аспекты влияния введения ЦВЦБ на условия проведения ДКП (денежно-кредитная политика. — Прим. ред.)", — указали банки.
Оптимальным, по их мнению, видится сценарное моделирование и поэтапный переход к использованию цифрового рубля. Участники опроса сфокусировали внимание также на том, что эмиссия цифрового рубля и массовый перевод клиентских счетов с балансов банков на баланс Центрального банка создаст условия для конкуренции между Банком России и кредитными организациями: ЦБ в одном лице становится регулятором, оператором платформы и держателем кошельков клиентов, вступая в прямую конкуренцию с банками за остатки на клиентских счетах.