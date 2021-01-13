https://ria.ru/20210113/rubl-1592808323.html

Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля

Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля

Выпуск цифрового рубля вызовет отток средств клиентов из банков и негативно отразится на их кредитоспособности, также есть риск роста ставок, следует из... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T07:04

2021-01-13T07:04

2021-01-13T15:32

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Выпуск цифрового рубля вызовет отток средств клиентов из банков и негативно отразится на их кредитоспособности, также есть риск роста ставок, следует из исследования мнения российских банков, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.Его организовала Ассоциация банков России (АБР), в нем приняли участие 17 банков, на их долю приходится 57,4% совокупных активов банковской системы, что свидетельствует о высокой репрезентативности полученных результатов. В октябре 2020 года ЦБ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать еще одной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры.При этом отмечается, что степень такого влияния будет зависеть в том числе от модели реализации цифрового рубля. Роль кредитных организаций может быть ограничена исключительно агентской функцией, в соответствии с которой банки не аккумулируют на своих балансах цифровую валюту, а открывают и ведут кошельки клиентов на платформе ЦБ.Оптимальным, по их мнению, видится сценарное моделирование и поэтапный переход к использованию цифрового рубля. Участники опроса сфокусировали внимание также на том, что эмиссия цифрового рубля и массовый перевод клиентских счетов с балансов банков на баланс Центрального банка создаст условия для конкуренции между Банком России и кредитными организациями: ЦБ в одном лице становится регулятором, оператором платформы и держателем кошельков клиентов, вступая в прямую конкуренцию с банками за остатки на клиентских счетах.

https://ria.ru/20210113/rubl-1592800305.html

https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика