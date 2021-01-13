Эксперт рассказал об изменениях, которые ждут рубль в ближайшие дни
01:18 13.01.2021 (обновлено: 01:19 13.01.2021)
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Рубль по-прежнему демонстрирует слабость из-за нисходящей динамики российского долгового рынка и снижения развивающихся валют, которое наблюдается на фоне восстановления доллара США. Если не произойдет улучшение внешнего фона, рубль продолжит находиться под давлением. В ближайшие дни пара USD/RUB может откатиться к уровню 75 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Ухудшила положение рубля победа на выборах в Сенат США обоих кандидатов от Демократической партии. Таким образом, она получила большинство не только в нижней, но и в верхней палате Конгресса.
"Это позволит Байдену легче проводить законопроекты, в том числе санкционной направленности. Тем не менее, пока эта угроза несколько ослабла, в том числе из-за политического кризиса в США, связанного с действиями Трампа и его сторонников", - утверждает эксперт.
Кроме того, рубль нивелировал переоцененность к нефти - рублевая стоимость барреля марки Brent вернулась к уровням 2019 года, достигнув отметки 4150 руб. Поэтому если устойчивый рост нефти возобновится, российская валюта может вернуться к укреплению, заключил Бабин.