https://ria.ru/20210113/rubl-1592800305.html

Эксперт рассказал об изменениях, которые ждут рубль в ближайшие дни

Эксперт рассказал об изменениях, которые ждут рубль в ближайшие дни

Рубль по-прежнему демонстрирует слабость из-за нисходящей динамики российского долгового рынка и снижения развивающихся валют, которое наблюдается на фоне... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T01:18

2021-01-13T01:18

2021-01-13T01:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

бкс мир инвестиций

brent

сша

рубль

экономика

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Рубль по-прежнему демонстрирует слабость из-за нисходящей динамики российского долгового рынка и снижения развивающихся валют, которое наблюдается на фоне восстановления доллара США. Если не произойдет улучшение внешнего фона, рубль продолжит находиться под давлением. В ближайшие дни пара USD/RUB может откатиться к уровню 75 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Ухудшила положение рубля победа на выборах в Сенат США обоих кандидатов от Демократической партии. Таким образом, она получила большинство не только в нижней, но и в верхней палате Конгресса. Кроме того, рубль нивелировал переоцененность к нефти - рублевая стоимость барреля марки Brent вернулась к уровням 2019 года, достигнув отметки 4150 руб. Поэтому если устойчивый рост нефти возобновится, российская валюта может вернуться к укреплению, заключил Бабин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/evro-1592736121.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бкс мир инвестиций, brent, сша, рубль, экономика