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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210113/rubl-1592800305.html
Эксперт рассказал об изменениях, которые ждут рубль в ближайшие дни
Эксперт рассказал об изменениях, которые ждут рубль в ближайшие дни
Рубль по-прежнему демонстрирует слабость из-за нисходящей динамики российского долгового рынка и снижения развивающихся валют, которое наблюдается на фоне... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T01:18
2021-01-13T01:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
бкс мир инвестиций
brent
сша
рубль
экономика
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Рубль по-прежнему демонстрирует слабость из-за нисходящей динамики российского долгового рынка и снижения развивающихся валют, которое наблюдается на фоне восстановления доллара США. Если не произойдет улучшение внешнего фона, рубль продолжит находиться под давлением. В ближайшие дни пара USD/RUB может откатиться к уровню 75 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Ухудшила положение рубля победа на выборах в Сенат США обоих кандидатов от Демократической партии. Таким образом, она получила большинство не только в нижней, но и в верхней палате Конгресса. Кроме того, рубль нивелировал переоцененность к нефти - рублевая стоимость барреля марки Brent вернулась к уровням 2019 года, достигнув отметки 4150 руб. Поэтому если устойчивый рост нефти возобновится, российская валюта может вернуться к укреплению, заключил Бабин.
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бкс мир инвестиций, brent, сша, рубль, экономика

Эксперт рассказал об изменениях, которые ждут рубль в ближайшие дни

01:18 13.01.2021 (обновлено: 01:19 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник службы охраны в пункте обмена валют в Москве
Сотрудник службы охраны в пункте обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Рубль по-прежнему демонстрирует слабость из-за нисходящей динамики российского долгового рынка и снижения развивающихся валют, которое наблюдается на фоне восстановления доллара США. Если не произойдет улучшение внешнего фона, рубль продолжит находиться под давлением. В ближайшие дни пара USD/RUB может откатиться к уровню 75 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Ухудшила положение рубля победа на выборах в Сенат США обоих кандидатов от Демократической партии. Таким образом, она получила большинство не только в нижней, но и в верхней палате Конгресса.
"Это позволит Байдену легче проводить законопроекты, в том числе санкционной направленности. Тем не менее, пока эта угроза несколько ослабла, в том числе из-за политического кризиса в США, связанного с действиями Трампа и его сторонников", - утверждает эксперт.
Кроме того, рубль нивелировал переоцененность к нефти - рублевая стоимость барреля марки Brent вернулась к уровням 2019 года, достигнув отметки 4150 руб. Поэтому если устойчивый рост нефти возобновится, российская валюта может вернуться к укреплению, заключил Бабин.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьБКС Мир инвестицийBrentСШАРубльЭкономика
 
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