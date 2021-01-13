https://ria.ru/20210113/rossiya-1592847398.html

Почти половину россиян устраивает их жизнь, показал опрос

Почти половину россиян устраивает их жизнь, показал опрос

Почти половину россиян вполне устраивает жизнь, которую они ведут, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:40

2021-01-13T12:40

2021-01-13T12:40

россия

вциом

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Почти половину россиян вполне устраивает жизнь, которую они ведут, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, почти половину граждан (47%) устраивает жизнь, которую они ведут, 26% дали противоположный ответ - совершенно не устраивает, 25% отчасти довольны ею, отчасти нет, 2% затруднились ответить.Мнения о том, какая сейчас ситуация в стране, поделились практические поровну - о том, что она в целом хорошая, высказались 47% опрошенных, обратного мнения придерживаются 48%, затруднились ответить 5%.Также отмечается, что, оценивая текущее экономическое положение в России, почти половина респондентов (45%) заявили, что она средняя, 36% - что плохая, а 15% - что хорошая, 4% затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210111/mechty-1592534679.html

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2021

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россия, вциом, общество