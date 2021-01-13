Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/rossiya-1592847398.html
Почти половину россиян устраивает их жизнь, показал опрос
Почти половину россиян устраивает их жизнь, показал опрос
Почти половину россиян вполне устраивает жизнь, которую они ведут, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:40
2021-01-13T12:40
россия
вциом
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589497058_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_65bc436ab61080ac324e2c7e84bc1246.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Почти половину россиян вполне устраивает жизнь, которую они ведут, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, почти половину граждан (47%) устраивает жизнь, которую они ведут, 26% дали противоположный ответ - совершенно не устраивает, 25% отчасти довольны ею, отчасти нет, 2% затруднились ответить.Мнения о том, какая сейчас ситуация в стране, поделились практические поровну - о том, что она в целом хорошая, высказались 47% опрошенных, обратного мнения придерживаются 48%, затруднились ответить 5%.Также отмечается, что, оценивая текущее экономическое положение в России, почти половина респондентов (45%) заявили, что она средняя, 36% - что плохая, а 15% - что хорошая, 4% затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210111/mechty-1592534679.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589497058_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5cd30c9d42b7fcaa2ad1601677f59a19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вциом, общество

Почти половину россиян устраивает их жизнь, показал опрос

12:40 13.01.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на пешеходном переходе в Москве
Прохожие на пешеходном переходе в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Почти половину россиян вполне устраивает жизнь, которую они ведут, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, почти половину граждан (47%) устраивает жизнь, которую они ведут, 26% дали противоположный ответ - совершенно не устраивает, 25% отчасти довольны ею, отчасти нет, 2% затруднились ответить.
Мнения о том, какая сейчас ситуация в стране, поделились практические поровну - о том, что она в целом хорошая, высказались 47% опрошенных, обратного мнения придерживаются 48%, затруднились ответить 5%.
Также отмечается, что, оценивая текущее экономическое положение в России, почти половина респондентов (45%) заявили, что она средняя, 36% - что плохая, а 15% - что хорошая, 4% затруднились ответить.
Посетители в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 11:04
Социологи рассказали, о чем больше всего мечтают россияне
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
РоссияВЦИОМОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43Диетолог назвала простые правила для похудения
15:41Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
Лента новостейМолния