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В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли доставить роженицу в больницу
В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли доставить роженицу в больницу
В Набережных Челнах инспекторы ГИБДД помогли оперативно доставить беременную женщину в перинатальный центр, сообщили в Минздраве республики. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T20:09
2021-01-13T20:09
2021-01-13T21:55
хорошие новости
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
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КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости. В Набережных Челнах инспекторы ГИБДД помогли оперативно доставить беременную женщину в перинатальный центр, сообщили в Минздраве республики.Девятого января у жительницы отдаленной части города, поселка Сидоровка, начались схватки. Родственники повезли женщину в больницу, но на дороге были большие пробки, поэтому они обратились к патрульному экипажу ГИБДД."Сотрудники ДПС Марат Шайдуллин и Ильдар Хайруллин сопроводили машину с роженицей с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами на патрульном автомобиле до больницы. В перинатальном центре Камского детского медицинского центра их встретили медики, которые помогли появиться на свет малышу весом 3,4 килограмма и ростом 54 сантиметра", — говорится в сообщении.В Минздраве уточнили, что мальчика назвали Исламом, он стал вторым ребенком в семье."Сегодня сотрудники ГИБДД пришли на торжественную выписку Ислама и вручили семье автокресло", — добавили власти.
https://ria.ru/20201027/spasenie-1581685385.html
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), набережные челны
КАЗАНЬ, 13 янв — РИА Новости.
В Набережных Челнах
инспекторы ГИБДД помогли оперативно доставить беременную женщину в перинатальный центр, сообщили в Минздраве республики.
Девятого января у жительницы отдаленной части города, поселка Сидоровка, начались схватки. Родственники повезли женщину в больницу, но на дороге были большие пробки, поэтому они обратились к патрульному экипажу ГИБДД.
"Сотрудники ДПС Марат Шайдуллин и Ильдар Хайруллин сопроводили машину с роженицей с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами на патрульном автомобиле до больницы. В перинатальном центре Камского детского медицинского центра их встретили медики, которые помогли появиться на свет малышу весом 3,4 килограмма и ростом 54 сантиметра", — говорится в сообщении.
В Минздраве уточнили, что мальчика назвали Исламом, он стал вторым ребенком в семье.
"Сегодня сотрудники ГИБДД пришли на торжественную выписку Ислама и вручили семье автокресло", — добавили власти.