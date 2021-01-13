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Первого замминистра уволили в рамках реформы системы управления
Первого замминистра уволили в рамках реформы системы управления
Первым заместителем министра, уволенным в рамках проводимой сейчас правительством Российской Федерации административной реформы с формулировкой "в связи с... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:31
2021-01-13T13:39
юрий цветков
александр крутиков
михаил мишустин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
правительство рф
политика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Первым заместителем министра, уволенным в рамках проводимой сейчас правительством Российской Федерации административной реформы с формулировкой "в связи с сокращением этой должности", стал Константин Румянцев из Минприроды, свидетельствуют документы, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации.Одновременно были опубликованы три распоряжения — помимо Румянцева, от должностей замминистра освобождены Александр Крутиков (Минвостокразвития) и Юрий Цветков (Минтранс)."Освободить Румянцева Константина Николаевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", — говорится в одном из них. У Крутикова и Цветкова формулировки более стандартные — "по его просьбе".О реформе госаппарата Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Ее планируется завершить до 1 апреля 2021 года. Она предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение центральных аппаратов на пять процентов, а территориальных органов на десять процентов — в целом более 32 тысяч единиц, в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.На этом фоне ряд отставок с постов замминистров уже был анонсирован. Так, о грядущем уходе Румянцева Минприроды сообщило еще в конце декабря, а Крутиков сам рассказал о своем уходе с поста замминистра 12 января.
https://ria.ru/20210108/instituty-1592302458.html
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юрий цветков, александр крутиков, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), правительство рф, политика

Первого замминистра уволили в рамках реформы системы управления

12:31 13.01.2021 (обновлено: 13:39 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Первым заместителем министра, уволенным в рамках проводимой сейчас правительством Российской Федерации административной реформы с формулировкой "в связи с сокращением этой должности", стал Константин Румянцев из Минприроды, свидетельствуют документы, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации.
Одновременно были опубликованы три распоряжения — помимо Румянцева, от должностей замминистра освобождены Александр Крутиков (Минвостокразвития) и Юрий Цветков (Минтранс).
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"Освободить Румянцева Константина Николаевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", — говорится в одном из них. У Крутикова и Цветкова формулировки более стандартные — "по его просьбе".
О реформе госаппарата Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Ее планируется завершить до 1 апреля 2021 года. Она предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение центральных аппаратов на пять процентов, а территориальных органов на десять процентов — в целом более 32 тысяч единиц, в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.
На этом фоне ряд отставок с постов замминистров уже был анонсирован. Так, о грядущем уходе Румянцева Минприроды сообщило еще в конце декабря, а Крутиков сам рассказал о своем уходе с поста замминистра 12 января.
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Юрий ЦветковАлександр КрутиковМихаил МишустинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Правительство РФПолитика
 
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