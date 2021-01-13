https://ria.ru/20210113/reforma-1592846236.html

Первого замминистра уволили в рамках реформы системы управления

Первого замминистра уволили в рамках реформы системы управления

Первым заместителем министра, уволенным в рамках проводимой сейчас правительством Российской Федерации административной реформы с формулировкой "в связи с... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:31

2021-01-13T12:31

2021-01-13T13:39

юрий цветков

александр крутиков

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

правительство рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478269_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3d6e196df0d5607bfb7c0fc989225489.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Первым заместителем министра, уволенным в рамках проводимой сейчас правительством Российской Федерации административной реформы с формулировкой "в связи с сокращением этой должности", стал Константин Румянцев из Минприроды, свидетельствуют документы, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации.Одновременно были опубликованы три распоряжения — помимо Румянцева, от должностей замминистра освобождены Александр Крутиков (Минвостокразвития) и Юрий Цветков (Минтранс)."Освободить Румянцева Константина Николаевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", — говорится в одном из них. У Крутикова и Цветкова формулировки более стандартные — "по его просьбе".О реформе госаппарата Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Ее планируется завершить до 1 апреля 2021 года. Она предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, сокращение центральных аппаратов на пять процентов, а территориальных органов на десять процентов — в целом более 32 тысяч единиц, в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения.На этом фоне ряд отставок с постов замминистров уже был анонсирован. Так, о грядущем уходе Румянцева Минприроды сообщило еще в конце декабря, а Крутиков сам рассказал о своем уходе с поста замминистра 12 января.

https://ria.ru/20210108/instituty-1592302458.html

https://ria.ru/20201130/instituty-1586888132.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий цветков, александр крутиков, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), правительство рф, политика