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Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
Плановые проверки на предприятиях надо проводить для того, чтобы предотвращать ущерб здоровью граждан и окружающей среде, они должны быть минимальными, заявил... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:41
2021-01-13T16:13
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Плановые проверки на предприятиях надо проводить для того, чтобы предотвращать ущерб здоровью граждан и окружающей среде, они должны быть минимальными, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством."Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде", - сказал он.Президент также напомнил, что вводится система досудебного обжалования результатов этих проверок."Вводится досудебные система обжалования результатов проверки. Она вводится, она должна быть создана, она должна эффективно и масштабно начать работать и, Дмитрий Юрьевич (Григоренко, вице-премьер - ред.), очень рассчитываю на то, что под вашим руководством это все будет осуществлено в те сроки, о которых мы договаривались, и будет работать эффективно", - заключил президент.
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владимир путин, общество

Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях

15:41 13.01.2021 (обновлено: 16:13 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравил членов Правительства РФ с наступающим Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Правительства РФ с наступающим Новым годом - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Плановые проверки на предприятиях надо проводить для того, чтобы предотвращать ущерб здоровью граждан и окружающей среде, они должны быть минимальными, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством.
"Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде", - сказал он.
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Президент также напомнил, что вводится система досудебного обжалования результатов этих проверок.
"Вводится досудебные система обжалования результатов проверки. Она вводится, она должна быть создана, она должна эффективно и масштабно начать работать и, Дмитрий Юрьевич (Григоренко, вице-премьер - ред.), очень рассчитываю на то, что под вашим руководством это все будет осуществлено в те сроки, о которых мы договаривались, и будет работать эффективно", - заключил президент.
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