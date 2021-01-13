https://ria.ru/20210113/putin-1592882167.html
Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
Плановые проверки на предприятиях надо проводить для того, чтобы предотвращать ущерб здоровью граждан и окружающей среде, они должны быть минимальными, заявил... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:41
2021-01-13T15:41
2021-01-13T16:13
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Плановые проверки на предприятиях надо проводить для того, чтобы предотвращать ущерб здоровью граждан и окружающей среде, они должны быть минимальными, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством."Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде", - сказал он.Президент также напомнил, что вводится система досудебного обжалования результатов этих проверок."Вводится досудебные система обжалования результатов проверки. Она вводится, она должна быть создана, она должна эффективно и масштабно начать работать и, Дмитрий Юрьевич (Григоренко, вице-премьер - ред.), очень рассчитываю на то, что под вашим руководством это все будет осуществлено в те сроки, о которых мы договаривались, и будет работать эффективно", - заключил президент.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Плановые проверки на предприятиях надо проводить для того, чтобы предотвращать ущерб здоровью граждан и окружающей среде, они должны быть минимальными, заявил президент России Владимир Путин
в ходе совещания с правительством.
"Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде", - сказал он.
Президент также напомнил, что вводится система досудебного обжалования результатов этих проверок.
"Вводится досудебные система обжалования результатов проверки. Она вводится, она должна быть создана, она должна эффективно и масштабно начать работать и, Дмитрий Юрьевич (Григоренко, вице-премьер - ред.), очень рассчитываю на то, что под вашим руководством это все будет осуществлено в те сроки, о которых мы договаривались, и будет работать эффективно", - заключил президент.