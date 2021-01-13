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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/putin-1592872664.html
Путин: надо понимать, как можно купировать риски в связи с коронавирусом
Путин: надо понимать, как можно купировать риски в связи с коронавирусом
Важно понимать, как можно купировать в России новые связанные с коронавирусной инфекцией угрозы, в том числе в свете появления новых штаммов вируса, заявил... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:58
2021-01-13T15:16
здоровье - общество
татьяна голикова
великобритания
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Важно понимать, как можно купировать в России новые связанные с коронавирусной инфекцией угрозы, в том числе в свете появления новых штаммов вируса, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании с кабмином в среду он заявил, что Россия с тревогой наблюдает за ситуацией с COVID-19, которая складывается в Великобритании, контактирует по этим вопросам с европейскими коллегами."Все это взаимосвязано, передвижение неизбежно. И то, что мы на какое-то время ограничиваем наши транспортные коммуникации, транспортные связи - авиационные и другие - это все временные меры. Но нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции", - подчеркнул Путин.Он попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову доложить о том, как идет борьба с распространением коронавируса в стране."Татьяна Алексеевна, мы с вами тоже в постоянном контакте, чуть ли не в ежедневном. Пожалуйста, скажите нам, что происходит сегодня, на данный момент времени, чтобы и коллеги могли с этим познакомиться, услышать ваше мнение и ситуацию в регионах Российской Федерации", - обратился к ней президент.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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здоровье - общество, татьяна голикова, великобритания, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин: надо понимать, как можно купировать риски в связи с коронавирусом

14:58 13.01.2021 (обновлено: 15:16 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Правительства РФ с наступающим Новым годом
 Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Правительства РФ с наступающим Новым годом - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Важно понимать, как можно купировать в России новые связанные с коронавирусной инфекцией угрозы, в том числе в свете появления новых штаммов вируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с кабмином в среду он заявил, что Россия с тревогой наблюдает за ситуацией с COVID-19, которая складывается в Великобритании, контактирует по этим вопросам с европейскими коллегами.
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"Все это взаимосвязано, передвижение неизбежно. И то, что мы на какое-то время ограничиваем наши транспортные коммуникации, транспортные связи - авиационные и другие - это все временные меры. Но нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции", - подчеркнул Путин.
Он попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову доложить о том, как идет борьба с распространением коронавируса в стране.
"Татьяна Алексеевна, мы с вами тоже в постоянном контакте, чуть ли не в ежедневном. Пожалуйста, скажите нам, что происходит сегодня, на данный момент времени, чтобы и коллеги могли с этим познакомиться, услышать ваше мнение и ситуацию в регионах Российской Федерации", - обратился к ней президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВеликобританияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
 
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