Путин: надо понимать, как можно купировать риски в связи с коронавирусом
14:58 13.01.2021 (обновлено: 15:16 13.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Правительства РФ с наступающим Новым годом
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Важно понимать, как можно купировать в России новые связанные с коронавирусной инфекцией угрозы, в том числе в свете появления новых штаммов вируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с кабмином в среду он заявил, что Россия с тревогой наблюдает за ситуацией с COVID-19, которая складывается в Великобритании, контактирует по этим вопросам с европейскими коллегами.
"Все это взаимосвязано, передвижение неизбежно. И то, что мы на какое-то время ограничиваем наши транспортные коммуникации, транспортные связи - авиационные и другие - это все временные меры. Но нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции", - подчеркнул Путин.
Он попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову доложить о том, как идет борьба с распространением коронавируса в стране.
"Татьяна Алексеевна, мы с вами тоже в постоянном контакте, чуть ли не в ежедневном. Пожалуйста, скажите нам, что происходит сегодня, на данный момент времени, чтобы и коллеги могли с этим познакомиться, услышать ваше мнение и ситуацию в регионах Российской Федерации", - обратился к ней президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф