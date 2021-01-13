https://ria.ru/20210113/putin-1592872664.html

Путин: надо понимать, как можно купировать риски в связи с коронавирусом

Путин: надо понимать, как можно купировать риски в связи с коронавирусом

Важно понимать, как можно купировать в России новые связанные с коронавирусной инфекцией угрозы, в том числе в свете появления новых штаммов вируса, заявил... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:58

2021-01-13T14:58

2021-01-13T15:16

здоровье - общество

татьяна голикова

великобритания

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Важно понимать, как можно купировать в России новые связанные с коронавирусной инфекцией угрозы, в том числе в свете появления новых штаммов вируса, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании с кабмином в среду он заявил, что Россия с тревогой наблюдает за ситуацией с COVID-19, которая складывается в Великобритании, контактирует по этим вопросам с европейскими коллегами."Все это взаимосвязано, передвижение неизбежно. И то, что мы на какое-то время ограничиваем наши транспортные коммуникации, транспортные связи - авиационные и другие - это все временные меры. Но нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции", - подчеркнул Путин.Он попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову доложить о том, как идет борьба с распространением коронавируса в стране."Татьяна Алексеевна, мы с вами тоже в постоянном контакте, чуть ли не в ежедневном. Пожалуйста, скажите нам, что происходит сегодня, на данный момент времени, чтобы и коллеги могли с этим познакомиться, услышать ваше мнение и ситуацию в регионах Российской Федерации", - обратился к ней президент.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592875561.html

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