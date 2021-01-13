https://ria.ru/20210113/putin-1592847300.html

Источник назвал возможную дату послания президента Федеральному собранию

Источник назвал возможную дату послания президента Федеральному собранию

Послание президента Федеральному собранию может пройти в середине февраля, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:39

2021-01-13T12:39

2021-01-13T13:40

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Послание президента Федеральному собранию может пройти в середине февраля, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.В прошлом году президент выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.

https://ria.ru/20201221/press-konferentsiya-1590197597.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика