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Источник назвал возможную дату послания президента Федеральному собранию
Источник назвал возможную дату послания президента Федеральному собранию
Послание президента Федеральному собранию может пройти в середине февраля, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:39
2021-01-13T13:40
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Послание президента Федеральному собранию может пройти в середине февраля, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.В прошлом году президент выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.
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владимир путин, политика

Источник назвал возможную дату послания президента Федеральному собранию

12:39 13.01.2021 (обновлено: 13:40 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание попечительского совета МГУ
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание попечительского совета МГУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Послание президента Федеральному собранию может пройти в середине февраля, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Похоже, в середине февраля", — сказал собеседник агентства.
Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.
В прошлом году президент выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.
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