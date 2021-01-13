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Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
Сенатор Алексей Пушков не видит перспектив для улучшения российско-американских отношений. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:24
2021-01-13T15:24
россия
нато
алексей пушков
афганистан
сша
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не видит перспектив для улучшения российско-американских отношений."Я не вижу возможностей для положительных сдвигов. На мой взгляд, внешнеполитическая команда (Джо) Байдена будет заниматься усилением давления на Россию", - сказал политик в среду в эфире телеканала "Вместе-РФ".По его словам, из Вашингтона "нет ни одного положительного сигнала, и рассчитывать на перезагрузку было бы очень наивно". "Нынешняя команда (Байдена) будет доказывать, что она жестче, чем (команда) Трампа", - полагает законодатель.К тому же есть ряд отрицательных шагов, которые может предпринять новая администрация Белого дома, считает Пушков. В частности, "может быть активизирована деятельность НАТО, возможно заключение новых соглашений с Украиной об обеспечении американского военного присутствии на территории страны, возможно, в виде военно-морской базы, которая может быть размещена в Черном или Азовском море", - сказал Пушков.Единственное, что может быть, - это "островки диалога" в отношениях Москвы и Вашингтона, например, по продлению СНВ или заключению нового договора, обсуждение иранской тематики, тема климата, обсуждение будущего Афганистана, отметил сенатор. "Но они не изменят характер отношений", поскольку на двустороннем треке американцы вновь говорят о политике санкций, сказал Пушков.
https://ria.ru/20210112/poklonskaya-1592724078.html
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россия, нато, алексей пушков, афганистан, сша

Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США

15:24 13.01.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не видит перспектив для улучшения российско-американских отношений.
"Я не вижу возможностей для положительных сдвигов. На мой взгляд, внешнеполитическая команда (Джо) Байдена будет заниматься усилением давления на Россию", - сказал политик в среду в эфире телеканала "Вместе-РФ".
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По его словам, из Вашингтона "нет ни одного положительного сигнала, и рассчитывать на перезагрузку было бы очень наивно". "Нынешняя команда (Байдена) будет доказывать, что она жестче, чем (команда) Трампа", - полагает законодатель.
К тому же есть ряд отрицательных шагов, которые может предпринять новая администрация Белого дома, считает Пушков. В частности, "может быть активизирована деятельность НАТО, возможно заключение новых соглашений с Украиной об обеспечении американского военного присутствии на территории страны, возможно, в виде военно-морской базы, которая может быть размещена в Черном или Азовском море", - сказал Пушков.
Единственное, что может быть, - это "островки диалога" в отношениях Москвы и Вашингтона, например, по продлению СНВ или заключению нового договора, обсуждение иранской тематики, тема климата, обсуждение будущего Афганистана, отметил сенатор. "Но они не изменят характер отношений", поскольку на двустороннем треке американцы вновь говорят о политике санкций, сказал Пушков.
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РоссияНАТОАлексей ПушковАфганистанСША
 
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