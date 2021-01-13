https://ria.ru/20210113/pushkov-1592878710.html

Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США

Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США

Сенатор Алексей Пушков не видит перспектив для улучшения российско-американских отношений. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:24

2021-01-13T15:24

2021-01-13T15:24

россия

нато

алексей пушков

афганистан

сша

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не видит перспектив для улучшения российско-американских отношений."Я не вижу возможностей для положительных сдвигов. На мой взгляд, внешнеполитическая команда (Джо) Байдена будет заниматься усилением давления на Россию", - сказал политик в среду в эфире телеканала "Вместе-РФ".По его словам, из Вашингтона "нет ни одного положительного сигнала, и рассчитывать на перезагрузку было бы очень наивно". "Нынешняя команда (Байдена) будет доказывать, что она жестче, чем (команда) Трампа", - полагает законодатель.К тому же есть ряд отрицательных шагов, которые может предпринять новая администрация Белого дома, считает Пушков. В частности, "может быть активизирована деятельность НАТО, возможно заключение новых соглашений с Украиной об обеспечении американского военного присутствии на территории страны, возможно, в виде военно-морской базы, которая может быть размещена в Черном или Азовском море", - сказал Пушков.Единственное, что может быть, - это "островки диалога" в отношениях Москвы и Вашингтона, например, по продлению СНВ или заключению нового договора, обсуждение иранской тематики, тема климата, обсуждение будущего Афганистана, отметил сенатор. "Но они не изменят характер отношений", поскольку на двустороннем треке американцы вновь говорят о политике санкций, сказал Пушков.

https://ria.ru/20210112/poklonskaya-1592724078.html

https://ria.ru/20210111/alyans-1592634231.html

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афганистан

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россия, нато, алексей пушков, афганистан, сша