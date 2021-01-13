https://ria.ru/20210113/protesty-1592942619.html

У Капитолия прошли протесты против Трампа

У Капитолия прошли протесты против Трампа

Немногочисленные протесты левых прошли у Капитолия США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-13T22:48

2021-01-13T22:48

2021-01-14T01:44

второй импичмент дональду трампу

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Немногочисленные протесты левых прошли у Капитолия США, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие хотели повесить на ограждении на внешнем периметре Капитолия транспаранты с именами 121 конгрессмена и 12 сенаторов, которых они обвиняют в поддержке президента Дональда Трампа, поскольку те высказались против утверждения результатов выборов.Полиция оттеснила протестующих.Вокруг Капитолия США продолжается возведение барьеров и заграждений - так, новый забор из сетки-рабицы появился между зданием конгресса США и Верховным судом.Масштабные меры безопасности применяются в связи с предстоящей 20 января инаугурацией Джо Байдена.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Демократы приступили к импичменту в палате представителей.

https://ria.ru/20210113/tramp-1592939277.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире