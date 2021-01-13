https://ria.ru/20210113/produkty-1592919156.html

В России с начала года подорожали огурцы, помидоры и водка

В России с начала года подорожали огурцы, помидоры и водка

Овощная продукция остается среди лидеров по росту цен в России: свежие помидоры за 11 дней января подорожали на 7,7% по сравнению с концом 2020 года, морковь -... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:30

2021-01-13T19:30

2021-01-13T21:02

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Овощная продукция остается среди лидеров по росту цен в России: свежие помидоры за 11 дней января подорожали на 7,7% по сравнению с концом 2020 года, морковь - на 3,4%, огурцы - на 2,5%, следует из материалов Росстата.В свою очередь, цены на картофель на 11 января по сравнению с концом декабря прошлого года выросли на 2,7%, репчатый лук - на 2,6%, свежую белокочанную капусту - на 1,7%, яблоки - на 1,2%. "Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,4%", - говорится в сообщении статистического ведомства.При этом цены на водку за период с 1 по 11 января выросли на 0,6%, на мясные консервы для детского питания - также на 0,6%, мясо кур - на 0,7%.Среди других продуктов подорожали стерилизованное молоко (на 0,5%), мороженая рыба и печенье (на 0,4%), черный чай (на 0,3%), баранина, свинина, маргарин, жирный творог, овощные консервы для детского питания, шоколадные конфеты и карамель (на 0,2%), сливочное масло, сметана, сычужные сыры, пастеризованное молоко, поваренная соль, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,1%).Колбасы подешевели на 0,1%. "Цены на говядину, сосиски, сардельки, консервы мясные, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, вермишель не изменились", - добавляет Росстат.

https://ria.ru/20201229/olive-1591412065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика