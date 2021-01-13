https://ria.ru/20210113/produkt-1592851848.html
Росстат назвал самый подорожавший в 2020 году продукт
Росстат назвал самый подорожавший в 2020 году продукт
Самым подорожавшим продуктом в 2020 году стал сахар-песок, цена на него выросла на 64,5%, следует из данных Росстата. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:05
2021-01-13T13:05
2021-01-13T13:58
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Самым подорожавшим продуктом в 2020 году стал сахар-песок, цена на него выросла на 64,5%, следует из данных Росстата.За ним следуют подсолнечное масло (25,91%), крупы (20,12%), яйца (15,14%) и макаронные изделия (12,08%).Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий увеличилась на 7,32%, рыбы и морепродуктов — на 5,18%, сливочного масла — на 4,15%, молока и молочной продукции — на 3,55%, мяса и птицы — на 2,73%.Плодоовощная продукция за год подорожала на 17,4%, несмотря снижение цен на 2,1% в 2019 году.В ведомстве объяснили рост цен снижением курса рубля к доллару, повышением мировых цен на продовольствие, намечающимся дефицитом рабочей силы и другими факторами.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Самым подорожавшим продуктом в 2020 году стал сахар-песок, цена на него выросла на 64,5%, следует из данных Росстата
.
За ним следуют подсолнечное масло (25,91%), крупы (20,12%), яйца (15,14%) и макаронные изделия (12,08%).
Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий увеличилась на 7,32%, рыбы и морепродуктов — на 5,18%, сливочного масла — на 4,15%, молока и молочной продукции — на 3,55%, мяса и птицы — на 2,73%.
Плодоовощная продукция за год подорожала на 17,4%, несмотря снижение цен на 2,1% в 2019 году.
В ведомстве объяснили рост цен снижением курса рубля к доллару, повышением мировых цен на продовольствие, намечающимся дефицитом рабочей силы и другими факторами.