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Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Мэр Москвы Сергей Собянин в День российской печати вручил премии города в области журналистики. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:23
2021-01-13T21:51
новости агентства
северный речной вокзал
москва медиа
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в День российской печати вручил премии города в области журналистики.На церемонии награждения столичный градоначальник подчеркнул, что Москва всегда была "очень комфортным городом" для журналистики, поскольку здесь всегда есть повестка, есть, о чем писать. "Не было ни одного года на моей памяти, когда бы у нас не было грандиозных событий, когда бы мы спокойно, скучно и мирно жили", - сказал он.При это мэр отметил, что этот год выдался особенным. "Порой мы наблюдали серьезные большие мировые трагедии, но они нас не касались, а сейчас мы видим действительно мировую трагедию перед своими глазами, в нашем любимом городе от начала и до конца. Мы прошли все ее стадии - от первых дней, когда трудно было психологически воспринять, что на нас надвигается, до пиковых значений, близких к катастрофе, от летней передышки до тяжелой будничной работы в осенне-зимний период. Все это мы пережили вместе с вами: вместе с вами были на строительстве новых клиник, больниц, ковидных центров, обсерваторов, в красных зонах", - сказал Собянин, обращаясь к журналистам.При этом он подчеркнул, что в Москве сохранилась и позитивная новостная повестка: продолжалось строительство метро и реализация программы реновации, благоустраивались новые общественные пространства, в частности, парк Северного речного вокзала. "Город продолжал жить полноценной жизнью, несмотря ни на что", - отметил мэр.По мнению Собянина, огромная заслуга журналистов состоит в том, что они помогают простым людям ориентироваться в большом потоке новостей, в том числе фейковых. "Дать объективную информацию каждый день, на каждое событие - это профессиональный, сложный и достойный труд", - заявил он.Всего награды московской мэрии за 2020 год получили 22 журналиста.В частности, лауреатами премии стали сотрудники международного информационного агентства "Россия сегодня" - обозреватель отдела "Общество" редакции сайта ria.ru Анастасия Гнединская, руководитель редакции "Новости недвижимости" Ольга Набатникова, руководитель редакции политической и общественной информации управления информации на русском языке главной дирекции информации Илона Руднева. Их наградили за актуальные журналистские материалы о социальной и общественно-политической жизни мегаполиса.Кроме того, премии были присуждены сотрудникам АО "Аргументы и Факты", Первого канала, "ТВ Центра", "России 24", агентства "Москва медиа", "Российской газеты", газеты "Московский комсомолец" и другим.За большой вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю работу по освещению жизни города почетной грамотой правительства столицы награжден Союз журналистов Москвы.Премия Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию у граждан любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивается ко Дню печати, который отмечают 13 января.
https://ria.ru/20210113/volodin-1592843734.html
https://ria.ru/20201223/premiya-1590601483.html
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новости агентства, северный речной вокзал, москва медиа, сергей собянин, москва, общество

Собянин вручил премии Москвы в области журналистики

19:23 13.01.2021 (обновлено: 21:51 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в День российской печати вручил премии города в области журналистики.
На церемонии награждения столичный градоначальник подчеркнул, что Москва всегда была "очень комфортным городом" для журналистики, поскольку здесь всегда есть повестка, есть, о чем писать. "Не было ни одного года на моей памяти, когда бы у нас не было грандиозных событий, когда бы мы спокойно, скучно и мирно жили", - сказал он.
При это мэр отметил, что этот год выдался особенным. "Порой мы наблюдали серьезные большие мировые трагедии, но они нас не касались, а сейчас мы видим действительно мировую трагедию перед своими глазами, в нашем любимом городе от начала и до конца. Мы прошли все ее стадии - от первых дней, когда трудно было психологически воспринять, что на нас надвигается, до пиковых значений, близких к катастрофе, от летней передышки до тяжелой будничной работы в осенне-зимний период. Все это мы пережили вместе с вами: вместе с вами были на строительстве новых клиник, больниц, ковидных центров, обсерваторов, в красных зонах", - сказал Собянин, обращаясь к журналистам.
При этом он подчеркнул, что в Москве сохранилась и позитивная новостная повестка: продолжалось строительство метро и реализация программы реновации, благоустраивались новые общественные пространства, в частности, парк Северного речного вокзала. "Город продолжал жить полноценной жизнью, несмотря ни на что", - отметил мэр.
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По мнению Собянина, огромная заслуга журналистов состоит в том, что они помогают простым людям ориентироваться в большом потоке новостей, в том числе фейковых. "Дать объективную информацию каждый день, на каждое событие - это профессиональный, сложный и достойный труд", - заявил он.
Всего награды московской мэрии за 2020 год получили 22 журналиста.
В частности, лауреатами премии стали сотрудники международного информационного агентства "Россия сегодня" - обозреватель отдела "Общество" редакции сайта ria.ru Анастасия Гнединская, руководитель редакции "Новости недвижимости" Ольга Набатникова, руководитель редакции политической и общественной информации управления информации на русском языке главной дирекции информации Илона Руднева. Их наградили за актуальные журналистские материалы о социальной и общественно-политической жизни мегаполиса.
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Кроме того, премии были присуждены сотрудникам АО "Аргументы и Факты", Первого канала, "ТВ Центра", "России 24", агентства "Москва медиа", "Российской газеты", газеты "Московский комсомолец" и другим.
За большой вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю работу по освещению жизни города почетной грамотой правительства столицы награжден Союз журналистов Москвы.
Премия Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию у граждан любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивается ко Дню печати, который отмечают 13 января.
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