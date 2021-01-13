https://ria.ru/20210113/premii-1592921379.html

Собянин вручил премии Москвы в области журналистики

Собянин вручил премии Москвы в области журналистики

Мэр Москвы Сергей Собянин в День российской печати вручил премии города в области журналистики. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:23

2021-01-13T19:23

2021-01-13T21:51

новости агентства

северный речной вокзал

москва медиа

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207365_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_90997fcc9e10f5109953fde10e92e82e.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в День российской печати вручил премии города в области журналистики.На церемонии награждения столичный градоначальник подчеркнул, что Москва всегда была "очень комфортным городом" для журналистики, поскольку здесь всегда есть повестка, есть, о чем писать. "Не было ни одного года на моей памяти, когда бы у нас не было грандиозных событий, когда бы мы спокойно, скучно и мирно жили", - сказал он.При это мэр отметил, что этот год выдался особенным. "Порой мы наблюдали серьезные большие мировые трагедии, но они нас не касались, а сейчас мы видим действительно мировую трагедию перед своими глазами, в нашем любимом городе от начала и до конца. Мы прошли все ее стадии - от первых дней, когда трудно было психологически воспринять, что на нас надвигается, до пиковых значений, близких к катастрофе, от летней передышки до тяжелой будничной работы в осенне-зимний период. Все это мы пережили вместе с вами: вместе с вами были на строительстве новых клиник, больниц, ковидных центров, обсерваторов, в красных зонах", - сказал Собянин, обращаясь к журналистам.При этом он подчеркнул, что в Москве сохранилась и позитивная новостная повестка: продолжалось строительство метро и реализация программы реновации, благоустраивались новые общественные пространства, в частности, парк Северного речного вокзала. "Город продолжал жить полноценной жизнью, несмотря ни на что", - отметил мэр.По мнению Собянина, огромная заслуга журналистов состоит в том, что они помогают простым людям ориентироваться в большом потоке новостей, в том числе фейковых. "Дать объективную информацию каждый день, на каждое событие - это профессиональный, сложный и достойный труд", - заявил он.Всего награды московской мэрии за 2020 год получили 22 журналиста.В частности, лауреатами премии стали сотрудники международного информационного агентства "Россия сегодня" - обозреватель отдела "Общество" редакции сайта ria.ru Анастасия Гнединская, руководитель редакции "Новости недвижимости" Ольга Набатникова, руководитель редакции политической и общественной информации управления информации на русском языке главной дирекции информации Илона Руднева. Их наградили за актуальные журналистские материалы о социальной и общественно-политической жизни мегаполиса.Кроме того, премии были присуждены сотрудникам АО "Аргументы и Факты", Первого канала, "ТВ Центра", "России 24", агентства "Москва медиа", "Российской газеты", газеты "Московский комсомолец" и другим.За большой вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю работу по освещению жизни города почетной грамотой правительства столицы награжден Союз журналистов Москвы.Премия Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию у граждан любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивается ко Дню печати, который отмечают 13 января.

https://ria.ru/20210113/volodin-1592843734.html

https://ria.ru/20201223/premiya-1590601483.html

https://rsport.ria.ru/20210108/konov-1592328682.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости агентства, северный речной вокзал, москва медиа, сергей собянин, москва, общество