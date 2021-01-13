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Мишустин вручит премии правительства в области СМИ за 2020 год
Мишустин вручит премии правительства в области СМИ за 2020 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин в зале наград Дома правительства вручает правительственные премии в области средств массовой информации за 2020 год,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:47
2021-01-13T12:47
миа "россия сегодня"
дмитрий борисов
первый канал. всемирная сеть
телеканал rt
михаил мишустин
маргарита симоньян
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в зале наград Дома правительства вручает правительственные премии в области средств массовой информации за 2020 год, среди лауреатов главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.Премии правительства РФ присуждаются добившимся значительных творческих и профессиональных достижений деятелям и организациям СМИ. Вручение премий традиционно приурочивается ко Дню российской печати.За личный вклад в развитие СМИ наградят главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян.За репортажи из горячих точек и освещение событий в Белоруссии награды удостоены спецкорреспонденты газеты "Комсомольская правда" Александр Коц и Дмитрий Стешин. Премией также отмечены редактор отдела культуры еженедельника "Аргументы и факты" Юлия Петухова и заведующий отделом иллюстрации Андрей Дорофеев за серию материалов в рамках проекта "Как нам обустроить Россию".За личный вклад в развитие репортёрской деятельности и военной журналистики премию правительства получит ведущий телеканала "Россия" Александр Сладков. Будет отмечена деятельность гендиректора "Московского комсомольца" Павла Гусева, первого зама главного редактора Петра Спектора, обозревателя Михаила Ростовского.Награду получат генеральный директор АО "Первый канал. Всемирная сеть" Алексей Ефимов, продюсер Дмитрий Борисов, а также советник генерального директора Александр Ильин за создание нового тематического телеканала "Победа".Также будет отмечена работа по созданию и реализации успешного областного народного телевизионного конкурса "Земский доктор". Награду получат гендиректор телерадиокомпании "Русь" Светлана Князева, заместитель генерального директора по творчеству Вадим Бондарев, главный редактор отдела управления Дарья Андреева, начальник коммерческой службы Галина Викторенко.За создание образовательного медиа "Мел" премию получат его генеральный директор Александр Рудик, главный редактор Надежда Седова, старший редактор Елена Акимова. За продвижение благотворительного медиапроекта "Дело дня" наградят директора центра радиовещания "Вера, надежда, любовь", генерального продюсера радиопрограммы "Дело дня" Романа Торгашина и соавтора программы, продюсера Дарью Мангушеву.За персональный вклад в популяризацию детского чтения, создание коллекции тиражных детских журналов с отечественными героями, продвижение и популяризацию новой генерации отечественных авторов детской литературы премия присуждена генеральному директору издательского дома "Лев" Льву Елину.
https://ria.ru/20210113/mishustin-1592848472.html
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миа "россия сегодня", дмитрий борисов, первый канал. всемирная сеть, телеканал rt, михаил мишустин, маргарита симоньян, общество

Мишустин вручит премии правительства в области СМИ за 2020 год

12:47 13.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в зале наград Дома правительства вручает правительственные премии в области средств массовой информации за 2020 год, среди лауреатов главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Премии правительства РФ присуждаются добившимся значительных творческих и профессиональных достижений деятелям и организациям СМИ. Вручение премий традиционно приурочивается ко Дню российской печати.
За личный вклад в развитие СМИ наградят главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян.
За репортажи из горячих точек и освещение событий в Белоруссии награды удостоены спецкорреспонденты газеты "Комсомольская правда" Александр Коц и Дмитрий Стешин. Премией также отмечены редактор отдела культуры еженедельника "Аргументы и факты" Юлия Петухова и заведующий отделом иллюстрации Андрей Дорофеев за серию материалов в рамках проекта "Как нам обустроить Россию".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Мишустин поздравил работников печати с профессиональным праздником
За личный вклад в развитие репортёрской деятельности и военной журналистики премию правительства получит ведущий телеканала "Россия" Александр Сладков. Будет отмечена деятельность гендиректора "Московского комсомольца" Павла Гусева, первого зама главного редактора Петра Спектора, обозревателя Михаила Ростовского.
Награду получат генеральный директор АО "Первый канал. Всемирная сеть" Алексей Ефимов, продюсер Дмитрий Борисов, а также советник генерального директора Александр Ильин за создание нового тематического телеканала "Победа".
Также будет отмечена работа по созданию и реализации успешного областного народного телевизионного конкурса "Земский доктор". Награду получат гендиректор телерадиокомпании "Русь" Светлана Князева, заместитель генерального директора по творчеству Вадим Бондарев, главный редактор отдела управления Дарья Андреева, начальник коммерческой службы Галина Викторенко.
Печать газеты Правда - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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За создание образовательного медиа "Мел" премию получат его генеральный директор Александр Рудик, главный редактор Надежда Седова, старший редактор Елена Акимова. За продвижение благотворительного медиапроекта "Дело дня" наградят директора центра радиовещания "Вера, надежда, любовь", генерального продюсера радиопрограммы "Дело дня" Романа Торгашина и соавтора программы, продюсера Дарью Мангушеву.
За персональный вклад в популяризацию детского чтения, создание коллекции тиражных детских журналов с отечественными героями, продвижение и популяризацию новой генерации отечественных авторов детской литературы премия присуждена генеральному директору издательского дома "Лев" Льву Елину.
 
МИА "Россия сегодня"Дмитрий БорисовПервый канал. Всемирная сетьТелеканал RTМихаил МишустинМаргарита СимоньянОбщество
 
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