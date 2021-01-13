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Диетолог назвала простые правила для похудения
Диетолог назвала простые правила для похудения
Нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер в беседе с The Sun поделилась простыми правилами, которые помогут сбросить лишние килограммы. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:43
2021-01-13T17:12
здоровье
общество
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер в беседе с The Sun поделилась простыми правилами, которые помогут сбросить лишние килограммы.По словам специалиста, для достижения результата необязательно придерживаться изнурительных диет или сутками тренироваться в спортзале.В первую очередь Вилнер рекомендовала ограничить употребление алкоголя по выходным. Помимо этого, каждый день следует начинать с небольшой десятиминутной прогулки или легких физических упражнений.Диетолог посоветовала заменить фруктовые соки и газировку на воду, чай, кофе и молоко. При этом для хорошего сна употреблять содержащие кофеин напитки стоит до полудня.Кроме того, специалист предложила выполнять хотя бы по одной минуте упражнений в час во время сидячей работы: это могут быть прыжки на месте, приседания или отжимания от стены.
https://ria.ru/20201230/dieta-1591612798.html
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здоровье, общество

Диетолог назвала простые правила для похудения

15:43 13.01.2021 (обновлено: 17:12 13.01.2021)
 
© Fotolia / zaretskaya Сантиметр на тарелке
Сантиметр на тарелке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Fotolia / zaretskaya
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер в беседе с The Sun поделилась простыми правилами, которые помогут сбросить лишние килограммы.
По словам специалиста, для достижения результата необязательно придерживаться изнурительных диет или сутками тренироваться в спортзале.
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В первую очередь Вилнер рекомендовала ограничить употребление алкоголя по выходным. Помимо этого, каждый день следует начинать с небольшой десятиминутной прогулки или легких физических упражнений.
Диетолог посоветовала заменить фруктовые соки и газировку на воду, чай, кофе и молоко. При этом для хорошего сна употреблять содержащие кофеин напитки стоит до полудня.

"Если вы любите сладкое, замените молочный или белый шоколад на 70-процентный темный", — отметила она.

Кроме того, специалист предложила выполнять хотя бы по одной минуте упражнений в час во время сидячей работы: это могут быть прыжки на месте, приседания или отжимания от стены.
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