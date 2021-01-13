https://ria.ru/20210113/pravila-1592882592.html

Диетолог назвала простые правила для похудения

Диетолог назвала простые правила для похудения

Нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер в беседе с The Sun поделилась простыми правилами, которые помогут сбросить лишние килограммы. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:43

2021-01-13T15:43

2021-01-13T17:12

здоровье

общество

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер в беседе с The Sun поделилась простыми правилами, которые помогут сбросить лишние килограммы.По словам специалиста, для достижения результата необязательно придерживаться изнурительных диет или сутками тренироваться в спортзале.В первую очередь Вилнер рекомендовала ограничить употребление алкоголя по выходным. Помимо этого, каждый день следует начинать с небольшой десятиминутной прогулки или легких физических упражнений.Диетолог посоветовала заменить фруктовые соки и газировку на воду, чай, кофе и молоко. При этом для хорошего сна употреблять содержащие кофеин напитки стоит до полудня.Кроме того, специалист предложила выполнять хотя бы по одной минуте упражнений в час во время сидячей работы: это могут быть прыжки на месте, приседания или отжимания от стены.

https://ria.ru/20201230/dieta-1591612798.html

https://ria.ru/20210105/dolgoletie-1592008423.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье, общество