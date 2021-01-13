https://ria.ru/20210113/pravila-1592882592.html
Диетолог назвала простые правила для похудения
Диетолог назвала простые правила для похудения
Нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер в беседе с The Sun поделилась простыми правилами, которые помогут сбросить лишние килограммы. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:43
2021-01-13T15:43
2021-01-13T17:12
здоровье
общество
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер в беседе с The Sun поделилась простыми правилами, которые помогут сбросить лишние килограммы.По словам специалиста, для достижения результата необязательно придерживаться изнурительных диет или сутками тренироваться в спортзале.В первую очередь Вилнер рекомендовала ограничить употребление алкоголя по выходным. Помимо этого, каждый день следует начинать с небольшой десятиминутной прогулки или легких физических упражнений.Диетолог посоветовала заменить фруктовые соки и газировку на воду, чай, кофе и молоко. При этом для хорошего сна употреблять содержащие кофеин напитки стоит до полудня.Кроме того, специалист предложила выполнять хотя бы по одной минуте упражнений в час во время сидячей работы: это могут быть прыжки на месте, приседания или отжимания от стены.
https://ria.ru/20201230/dieta-1591612798.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер в беседе с The Sun
поделилась простыми правилами, которые помогут сбросить лишние килограммы.
По словам специалиста, для достижения результата необязательно придерживаться изнурительных диет или сутками тренироваться в спортзале.
В первую очередь Вилнер рекомендовала ограничить употребление алкоголя по выходным. Помимо этого, каждый день следует начинать с небольшой десятиминутной прогулки или легких физических упражнений.
Диетолог посоветовала заменить фруктовые соки и газировку на воду, чай, кофе и молоко. При этом для хорошего сна употреблять содержащие кофеин напитки стоит до полудня.
"Если вы любите сладкое, замените молочный или белый шоколад на 70-процентный темный", — отметила она.
Кроме того, специалист предложила выполнять хотя бы по одной минуте упражнений в час во время сидячей работы: это могут быть прыжки на месте, приседания или отжимания от стены.